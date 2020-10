Covid Calcio. Il pasticcio all’italiana di Napoli-Juve 3-0

Tutto è iniziato nella serata di venerdi’, quando il Napoli non si è presentato all’aeroporto di Capodichino per prendere il volo che avrebbe portato la squadra a Torino dove domenica avrebbe dovuto giocare il posticipo della terza giornata del campionato di Serie A 20/21 contro la Juventus.

Dai comunicati stampa susseguenti la mancata partenza della squadra partenopea è stata attribuitq ad un monito della ASL Napoli 1 che avrebbe sconsigliato ai calciatori di lasciare la Campania per prevenire la diffusione del Covid-19, visti i tamponi positivi dei calciatori Zielinski ed Elmas.

La Lega Calcio, appresa la notizia, non ha emesso alcuna comunicazione, lasciando di fatto regolarmente “in programma” la sfida dell’Allianz Stadium, dove la Juventus è regolarmente scesa in campo rispettando alla lettera i protocolli ed il programma della Lega Calcio.

Il protocollo firmato dalle società, dalla Lega e dal Governo prevede il rinvio delle gare solo nell’ipotesi in cui una rosa veda al suo interno un minimo di 10 tesserati affetti da Covid-19.

In diretta Sky il Presidente bianconero Andrea Agnelli ha fatto chiarezza sull’accaduto, spiegando il comportamento della società piemontese: “Noi abbiamo rispettato il protocollo alla lettera come ho spiegato al Presidente De Laurentiis. La Lega Calcio non ha comunicato alcun rinvio e la Juventus si è presentata regolarmente in campo, quello che succederà non è di mia competenza.”

Il ministro Spadafora pero’ ha più volte ribadito che alle Autorità sanitarie locali è demandata la chiara responsabilità ed una azione di vigilanza. Perché questa divergenza tra stato e regioni? Chi ha la competenza in materia?.

Premesso che la priorità debba essere la salute dei calciatori e dei cittadini, appare inverosimile quanto successo. Perché l’ASL della Campania non ha permesso (o meglio ha sconsigliato) di partire al Napoli e la Lega non ha emesso alcun provvedimento a riguardo?

Se c’è un protocollo è giusto seguirlo ma sarebbe logico e corretto che tale regolamento venisse posto anche all’approvazione delle regioni, onde evitare tali incompatibilita’ nei protocolli.