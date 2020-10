Caserta. Furto di computer al Liceo Artistico di San Leucio

(Caserta24ore) San Leucio di Caserta – Ancora una volta i ladri al Liceo “San Leucio”, la dirigente scolastica Immacolata Nespoli scrive alla ministra Lucia Azzolina. «Dalla antica e nobile Provincia di Terra di Lavoro – si legge nella lettera qui allegata – che evoca da sempre il concetto della profusione di energie intellettuali e manuali, le scrivo il mio, il nostro, grido di dolore». Una lettera accorata che racconta la bellezza di un territorio e la fatica che in esso bisogna profondere quotidianamente per difendere il valore della legalità. «Una terra – continua la preside Nespoli – che custodisce realtà contrastanti e controverse, dove la microcriminalità dilaga con imponenza sul territorio sfidando le Istituzioni nonostante un sinergico lavoro di educazione alla legalità di cui la Scuola è promotrice indiscussa. Infatti con il supporto delle molteplici agenzie educative presenti sul territorio, le Istituzioni scolastiche lavorano per un’educazione integrata mirante a scuotere le coscienze delle/dei giovani per una didattica della legalità, volta ad elaborare e a diffondere il senso del valore civile, le regole e le norme a risposta dell’incalzante e temibile fenomeno della criminalità. Non mancano nella nostra quotidianità modelli positivi imitati consapevolmente dalle nostre studentesse e dai nostri studenti». Il dolore e l’impotenza chiedono una vicinanza delle istituzioni centrali. «Questo ennesimo furto è una profonda ferita inflitta alla nostra scuola, perché subire un furto è sempre un danno sia a livello economico sia morale ma quando poi la vittima è la Scuola, promotrice indefessa di educazione alla legalità, è un’azione ignobile». La speranza è che da Viale Trastevere arrivi un forte segnale di condivisione del dramma e di intervento con la possibilità di avere nuovamente, nella disponibilità delle allieve e degli allievi, gli strumenti rubati, indispensabili nell’azione didattica quotidiana.