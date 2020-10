Editoriale. Ricordo triste del Vescovo D’Alise

EDITORIALE del Direttore. Caserta è addolorata per l’improvvisa scomparsa del suo vescovo. Un vescovo molto impegnato, su vari fronti, che io ho avuto molte difficoltà ad incontrare, per parlargli della vita a Caserta. Ricordo però un numero del foglio diocesano “Il Poliedro”: c’era un articolo in prima pagina sul caso della nave “Acquarius”, dove quasi pareva che Salvini avesse fatto affogare delle persone. Non era detto chiaramente ma l’idea che passava implicitamente era quella. L’articolo era a sua firma. Eppure non sono state spese parole per il gay pride, nè ho mai visto tanta attenzione per i morti uccisi (realmente e legalmente) per l’aborto, nella clinica (e nell’ospedale) di Caserta. Sul problema dell’immigrazione ovviamente seguiva la linea “maggioritaria” della Cei che non sempre tiene conto della realtà dei fatti nè di quanto dicono i Vescovi africani e quelli del Medioriente (Abbiamo avuto illuminanti interventi di alcuni Vescovi che hanno affrontato il problema con grande rigore). In generale è stato constatato (ma questo non è un problema) che sono stati pochi gli interventi sulle questioni essenziali: il peccato, la Grazia, i “novissimi”, la Salvezza delle anime. Tutto sembra oggi ridursi ad una questione sociale. Il Santo Curato d’Ars, protettore dei Sacerdoti, ci aiuti a trovare più coraggio.

Mi domando fino a che punto dobbiamo tacere e far finta di niente. Oggi, in questo giorno triste ed infausto preghiamo per il nostro vescovo e per tutti i Pastori affinché abbiano coraggio a difendere ed amare la vita. Tutte le vite.