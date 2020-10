Caserta. E’ morto di Covid il vescovo D’Alise

E’ morto alle prime luci dell’alba, gia’ ricoverato dal 30 settembre il vescovo Giovanni D’Alise 72 anni.

Da wikipedia la sua biografia: “nasce a Napoli il 14 gennaio 1948.

Frequenta le scuole medie nel seminario di Acerra, il ginnasio nel seminario di Capua ed il liceo nel seminario di Benevento. Studia teologia presso il Seminario Interregionale Campano, conseguendo la licenza in teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale.

Il 23 settembre 1972 è ordinato presbitero per la diocesi di Acerra. Svolge il ministero di vicario cooperatore nella parrocchia di S. Alfonso Maria de’ Liguori in Cancello Scalo dal 1974 fino al 1990, quando vi è nominato parroco. Dal 2001 al 2004 è anche vicario foraneo della forania di San Felice-Arienzo.

Nel 1984 viene incaricato di alcuni uffici pastorali della curia diocesana quali responsabile della catechesi diocesana, della scuola di religione e della formazione alla catechesi ed ha avviato la Scuola di formazione per i laici, come direttore. Per alcuni anni è stato pure direttore del bollettino diocesano.

Per diversi lustri è uno dei principali collaboratori del vescovo Antonio Riboldi, curando l’organizzazione dei 22 convegni diocesani annuali della diocesi di Acerra e la celebrazione annuale della Giornata per la vita. Dal 2003 al 2004 viene incaricato dalla diocesi di Nocera Inferiore-Sarno della formazione dei propri diaconi permanenti.

.Il 5 giugno 2004 papa Giovanni Paolo II lo nomina vescovo di Ariano Irpino-Lacedonia[1]; succede a Gennaro Pascarella, precedentemente nominato vescovo coadiutore di Pozzuoli. Il 17 luglio successivo riceve l’ordinazione episcopale dall’arcivescovo Paolo Romeo (poi cardinale), coconsacranti i vescovi Salvatore Giovanni Rinaldi e Gennaro Pascarella. Il 12 settembre dello stesso anno prende possesso canonico della diocesi.

Il 1º novembre 2007 istituisce la Scuola diocesana di formazione per gli operatori pastorali e per l’approfondimento della fede.

Il 21 marzo 2014 papa Francesco lo nomina vescovo di Caserta[2]; succede a Pietro Farina, deceduto il 24 settembre 2013. Il 18 maggio prende possesso della diocesi”.