OROPA (Biella) Nel 500° anniversario dell’Incoronazione la Madonna Nera entra nel reparto Covid

(di Paolo MESOLELLA) In occasione del 500° anniversario dell’Incoronazione della Madonna Nera, dopo i lavori di restauro, riapre la Basilica Superiore mentre la Vergine Nera entra nell’ospedale di Biella per l’emergenza Covid

(di Paolo Mesolella) Oropa e Biella sono in attesa. Quest’anno, celebreranno il 500° anniversario dell’Incoronazione della Madonna Nera, ma in maniera diversa, più semplice.La gioia della festa è stata rinviata all’estate prossima. Questa, invece, è un’estate di riflessione e di sofferenza sugli effetti e sulle tragedie causate dal Coronavirus. Le celebrazioni perciò avranno luogo con modalità diverse da quelle tradizionali. Il 30 agosto prossimo, al Santuario di Oropa (a pochi chilometri da Biella), è in programma un appuntamento che certamente rinnova la devozione verso la Regina delle Alpi, in questi mesi in cui l’epidemia ha colpito con forza anche il Biellese. Dopo quattro anni di restauro domenica 30 agosto riaprirà al culto la Basilica Superiore di Oropa e la sacra effigie della Madonna Nera unirà insieme la riapertura della Chiesa ed il ricordo del quinto Centenario dell’ Incoronazione. Nonostante la pandemia infatti, le ditte impegnate nei cantieri di restauro hanno permesso che l’intero complesso basilicale fosse aperto al culto e ai fedeli proprio il prossimo 30 Agosto. Un gesto che permetterà la celebrazione liturgica e consentirà il ripetersi di una tradizione cara ai Biellesi, in attesa della celebrazione solenne. Quest’ultima, invece, la V Centenaria Incoronazione della Vergine Nera, avrà luogo a Oropa, quando le condizioni dettate dall’ emergenza sanitaria permetteranno la presenza dei fedeli, nell’estate del prossimo anno. La decisione è stata presa dal Vescovo di Biella mons. Roberto Farinella per dare il giusto peso ad un evento così importante per la comunità.

La Basilica superiore

L’esigenza di costruire una nuova chiesa, nacque a causa del grande numero di pellegrini che si recavano al Santuario. La prima pietra fu posta nel 1885 ma la chiesa fu consacrata solo nel 1960. La Basilica Superiore è un’ opera grandiosa che nella cripta, accoglie centinaia di nomi scolpiti sul marmo dai devoti.

Il Vescovo di Biella. “Colui che perde la salute, ha spiegato il vescovo Farinella, perde molto; colui che perde un amico perde di più; ma colui che perde il suo coraggio perde tutto”. La citazione di Miguel de Cervantes, tratta dal Don Chisciotte, potrebbe sembrare fuori luogo. In realtà rappresenta i miei sentimenti nel comunicare la decisione che abbiamo preso, per la celebrazione della V Centenaria Incoronazione della Madonna d’Oropa. Il “coraggio” ricordato nella frase di Cervantes, ha spiegato il vescovo Farinella, sta nel fatto che abbiamo scelto la via di affidarci a Colei che chiamiamo nostra Madre e Regina, che in questi mesi ha continuato a parlare al nostro cuore e ad incoraggiare il nostro cammino. Per esprimere questi sentimenti, abbiamo scelto un’immagine scattata in ospedale nei primi giorni disperati dell’emergenza sanitaria, quando fu deciso di portare un’effigie della Madonna di Oropa nel nosocomio, vicino ai malati e ai medici e al personale sanitario. In quell’abbraccio tra due donne, emergono molto bene l’affidamento e il coraggio di un popolo che ha sempre saputo trarre forza per affrontare il futuro dalla sua storia di solidarietà. In questi giorni, è vero, non è stato possibile salire fisicamente al Santuario di Oropa, ma abbiamo sperimentato ugualmente i tanti benefici dell’affidamento a Maria in diverse occasioni di preghiera e con il voto di carità fatto nelle mani di Colei che guarda con amore di Madre i suoi figli. La celebrazione del rito liturgico dell’Incoronazione era prevista per domenica 30 agosto 2020. Ma le circostanze attuali non rendono possibile vivere la celebrazione in modo comunitario e con la partecipazione di tutti pertanto facciamo voto che ciò sia possibile nell’estate del 2021”.

Il canonico – Spiega Il canonico Michele Berchi, Rettore del santuario:” Mai come in questo tempo così drammatico abbiamo riscoperto la Madonna di Oropa, nostra Regina e nostra Madre, punto di riferimento e di sostegno per tanti suoi figli. Abbiamo portato la nostra Regina nelle corsie dell’ospedale tra i malati di covid 19”. La Madonna di Oropa è entrata nell’ospedale di Biella il 20 marzo scorso per restare vicina agli ammalati. Una copia fedele della statua è stata della donata dal Santuario all’Ospedale ed è stata benedetta dal Vescovo Farinella durante la celebrazione di martedì 24 marzo.

“Siete le colonne che in questo momento ci sostengono, disse sua Eccellenza ai sanitari. A voi il grazie della Diocesi e di tutta la comunità biellese. Vi siamo vicini e non vi lasciamo soli ” . Poi, al termine della celebrazione nella cappella dell’Ospedale ha benedetto l’effigie della Madonna, donata dal Santuario, che ora è stata collocata al terzo piano, dove sono ricoverati i pazienti affetti da covid 19.

“Vogliamo esprimere il nostro grazie e la nostra ammirazione ai medici dell’ospedale, agli infermieri, a tutto il personale, ai medici di famiglia, ai volontari delle varie associazioni che stanno lavorando fino allo stremo della proprie forze. Siamo vicini a voi, vi siamo vicini perché siete le colonne che ci sostengono, sostengono tutti in questo momento di crisi. Preghiamo per voi, non siete soli, non vi lasciamo soli” E’ stato questo il messaggio che il Vescovo Farinella, durante la messa celebrata martedì 24 marzo 2020, in forma riservata, nella cappella dell’Ospedale, ha rivolto ai sanitari.

Il Giubileo mariano – Ma il vescovo di Biella, in occasione del 5° anniversario dell’incoronazione, ha voluto bandire un vero e proprio Giubileo mariano. L’8 dicembre scorso nella Basilica antica del santuario, dove è conservata l’effigie della Madonna Bruna, nell’antico sacello, ha aperto simbolicamente la porta del giubileo mariano che si concluderà il 27 settembre prossimo, ultima domenica del mese. Lo speciale anno mariano, con l’apertura della Porta Santa, ha portato tra i fedeli il dono del perdono e dell’indulgenza. Del resto già prima dell’Incoronazione mariana del 1620, al Santuario di Oropa accorrevano i fedeli dalle chiese del Piemonte e da tutta Italia. Il Popolo poi volle esprimere la sua grande devozione alla Vergine Maria, venerata con il titolo di Regina del Monte d’Oropa, chiedendo al Vescovo Giacomo Goria nel 1620 di incoronare l’effigie, secondo l’usanza predicata dal frate cappuccino fra Girolamo da Coboli di Forlì. Da allora la devozione e cresciuta, anno dopo anno.

Le incoronazioni – E fra le tante statue della Madonna, venerate nella diocesi di Biella, è stata scelta per l’incoronazione proprio quella di Oropa, che si trovava in una località scomoda da raggiungere, senza strada e senza mezzi di collegamento. Ciò nonostante Oropa il 30 agosto del 1620, vide arrivare al santuario 50.000 pellegrini con lettighe e cavalli. Un secolo dopo, nonostante la peste, il 25 agosto 1720 arrivarono al santuario 80.000 persone per la seconda Incoronazione. Il 27 agosto 1820 i pellegrini sono diventati più di centomila. Saliranno a 150.000 quelli che il 29 agosto 1920 assisteranno sul piazzale della Chiesa Nuova alla quarta Incoronazione, reduci dall’inutile strage della guerra. Nel 1989 al l Santuario di Oropa arrivò anche Giovanni Paolo I.

Gli ex voto – All’interno del Museo, nella Galleria del Tesoro e nella Manica Juvarriana sono esposte centinaia di tavolette votive. In passato erano conservate all’interno del Sacello e sulle pareti della Basilica.

Il primo ex voto donato al Santuario dalla città di Biella è un bellissimo dipinto di Bernardino Lanino del 1522: Madonna con Bambino.

Dal Quattrocento era consuetudine offrire come voti oggetti d’oro, d’argento e gioielli che periodicamente venivano venduti per le necessità del Santuario. I quadri votivi, invece, rappresentano scene di guerra, incidenti sul lavoro, gravi malattie, incidenti automobilistici, e testimoniano la grande devozione mariana dei fedeli . Tra gli ex voto, maglie donate da alcuni sportivi, in segno di devozione alla Madonna. Anche l’artistica Via Crucis in bronzo è un ex voto: è stata donata da un medico scampato dalla prigionia nazista.

Il miracolo del fazzoletto immacolato – Un fatto straordinario si ripete ancora oggi da trecento anni: il fazzoletto passato sul volto della statua della Madonna Nera appare immacolato, senza nessuna traccia di polvere. Succede ogni anno intorno al 20 novembre, quando la statua viene tirata fuori dalla teca di vetro dove è custodita. Un panno viene passato sul volto della Madonna e su quello del Gesù Bambino che tiene in braccio e non raccoglie alcuna traccia di sporco o di polvere, come succedeva anche quando la statua non era conservata nella teca. Un altro panno invece, passato sul resto della statua e sulle vesti, si sporca di polvere. Il rettore del santuario ha spiegato alla “Stampa” che si tratta di un prodigio, non di un miracolo. Nel caso il panno si coprisse di polvere, però, la tradizione vuole che sarebbe di cattivo augurio. Ma in tanti anni non è mai successo. La statua risale al XIII secolo, è opera di uno scultore valdostano, e rappresenta la Madonna con in braccio il Bambino Gesù presentato al tempio; il Bambino ha in mano una colomba per l’offerta. Il volto della Madonna e di Gesù sono neri, il legno della statua è il cedro. All’inizio la Madonna non reggeva il pomo d’oro che è stato donato come ex voto.

Il Manto della Misericordia – In occasione del quinto centenario dell’Incoronazione alla Madonna di Oropa verrà offerto un manto che rappresenta simbolicamente un grande ex voto dei suoi devoti. Il manto è stato preparato dalle suore benedettine di Orta unendo i pezzi di stoffa donati dai fedeli: piccoli riquadri presi da un tessuto particolarmente caro che rappresenta un momento significativo della loro vita, o di qualche persona cara da affidare alla Madonna: l’abito da sposa, la tuta da lavoro, una giacca, il grembiule da cucina, il lenzuolo del letto… “Il manto, spiegano le suore, una volta cucito, rappresenta il nostro desiderio di essere vicino alla Madonna, di poterle stare addosso e affidarle i nostri cari”. I piccoli pezzi di stoffa inviati o consegnati al santuario per la tessitura, rappresentano tanti piccoli ex voto. E ognuno di essi “è accompagnato dal nome del donatore e da un pensiero che spiega il significato di quel pezzo di stoffa”.

Le monache dei San Giulio -“In questo ultimo anno, scrivono le monache dell’isola di Orta San Giulio, sul portale del santuario, sono pervenuti migliaia di pezzi di stoffa che ognuno di noi ha donato per affidarsi con una preghiera alla Madonna: tanti ritagli di tessuto con un significato particolare, come il camice di un medico, la giacca da lavoro, l’abito da sposa… e in ogni tessuto sono confluite ad Oropa le storie di tante vite, di tante persone. Le tessere, dopo essere state lavorate, vengono poste sul tessuto di base, disegnato da una nostra monaca architetto e cucite a mano! Sono migliaia i frammenti di tessuto cesellati a mano, uno ad uno.

Una corona per la Madonna e per Gesù – Tra le iniziative previste per il V Centenario dell’ Incoronazione vi è un progetto per la realizzazione della corona per la Madonna e per il Bambino. Un concorso di idee al quale hanno partecipato cinque artisti: Salvatore Pucci; la Scuola di Arte Sacra di Firenze; Luca Cavalca, con l’iconografa e monaca benedettina Silvia Caramori; Angelo Maineri e Giuseppe Mazzotti.

La giuria ha selezionato all’unanimità il progetto di Luca Cavalca che ha realizzato una corona di fili d’oro, richiamando la tradizione tessile biellese. Ha spiegato l’artista: “Ho pensato che la corona può rappresentare l’aspetto universale delle preghiere e delle invocazioni che nel manto invece hanno valore individuale, trasfigurando un filo di stoffa in un filo d’oro che simbolicamente eleva al Padre le preghiere dei suoi figli”.

La Basilica antica – Cuore del santuario è la Basilica antica, realizzata nel Seicento, in seguito ad un voto fatto dalla Città di Biella in occasione dell’epidemia di peste del 1599. Nel 1620, con il completamento della Chiesa, si tenne la prima delle solenni incoronazioni che ogni cento anni scandiscono la storia del Santuario. Il portale, sulla facciata, riporta lo stemma sabaudo del duca Carlo Emanuele II, sorretto da due angeli. E’ stata costruita sul luogo dove sorgeva l’antica chiesa di Santa Maria, e conserva al suo interno il Sacello di Sant’Eusebio del IX secolo, dove sono visibili preziosi affreschi del Trecento. Il ciclo di affreschi raffigura la Vergine e alcuni santi. All’interno del Sacello è custodita la statua della Madonna Nera, realizzata in legno nel XIII secolo. Secondo la tradizione la statua venne portata qui da Sant’Eusebio dalla Palestina nel IV secolo d.C. mentre fuggiva dalla persecuzione ariana. Il santo avrebbe nascosto la statua tra le rocce dove oggi sorge la Cappella del Roc, costruita nella prima metà del Settecento .

Il Tesoro e gli appartamenti reali – Con l’arrivo dell’estate sono riprese le visite alla scoperta dei tesori del Santuario. La domenica alle ore 11 e alle ore 15 le guide accolgono i visitatori davanti ai cancelli del Santuario per poi accompagnarli negli appartamenti reali e nel Museo dei Tesori. Qui sono esposti paramenti liturgici, documenti, dipinti, opere d’arte, ori e i gioielli che hanno adornato la statua della Madonna di Oropa in occasione delle Incoronazioni centenarie.

Il Museo dei Tesori, in particolare, presenta quattro sale. Nelle prime due, insieme ai reperti archeologici risalenti al II secolo a.C. rinvenuti a Oropa, sono conservate: la pala d’altare di Bernardino Lanino (1522) raffigurante la Madonna in Trono col Bambino, dono votivo della città di Biella; i ritratti dei primi due miracolati riconosciuti con processo canonico, risalenti alla seconda metà del XVII secolo; antichi dipinti votivi e documenti dell’ archivio storico, tra cui i disegni e i progetti degli architetti Gallo, Juvarra e Galletti. Nella terza sala sono esposti dei capi preziosi, come la pianeta in velluto azzurro realizzata con il manto del Beato Amedeo IX duca di Savoia (1435-1472), e altre pianete donate dai sovrani sabaudi. Nella quarta sala, insieme a corone, calici, ostensori e cuori votivi, sono presenti i gioielli che hanno adornato la Madonna in occasione delle incoronazioni.

Gli appartamenti di casa Savoia – Il forte legame tra il Santuario e i reali di Casa Savoia è attestato da un appartamento che questi utilizzavano quando erano in visita al santuario. All’interno vi sono i ritratti del Re di Sardegna Carlo Emanuele III e di Vittorio Amedeo III che furono i primi sovrani ad utilizzarlo. Poi altri sovrani ancora seguirono i primi nella visita al Santuario: il Re Umberto I nel 1880, la regina Margherita tra il 1906 e il 1923, il re Umberto II nel 1926 e la regina Maria Josè nel 1989.

Le cappelle del Sacro Monte, patrimonio Unesco – Un altro progetto interessante che ha coinvolto le scuole di Biella è quello delle “Cappelle digitali del Sacro Monte”. Un progetto di valorizzazione realizzato dai ragazzi dell’IIS Eugenio Bona di Biella i quali si erano resi conto che le cappelle del Sacro Monte, patrimonio Unesco, mancavano di cartelli descrittivi. Era possibile vedere le opere che le cappelle ospitavano soltanto sbirciando attraverso le grate. Da qui è nata l’idea di creare delle schede descrittive e di renderle fruibili attraverso lo smartphone con la creazione di un QR code. I ragazzi cosi hanno realizzato pannelli con informazioni in italiano e in inglese e col QR code dopodiché sono stati sistemati accanto alle cappelle. Il Sacro Monte, infatti, riconosciuto dall’Unesco “Patrimonio dell’umanità”, presenta 12 cappelle dedicate alla vita della Vergine, realizzate fra il ‘600 e il ‘700, con statue in terracotta a grandezza naturale. Molto belle quelle dell’Immacolata Concezione, della presentazione di Maria al tempio, della dimora di Maria nel tempio, dello sposalizio di Maria, della visitazione e dell’Assunzione.

Il santuario di Oropa – Quello di Oropa è il più importante santuario mariano delle Alpi, posto a 1200 m di altezza, a 10 chilometri dal centro di Biella. Secondo la tradizione l’origine del Santuario è da collocarsi nel IV secolo, ad opera di S. Eusebio, primo Vescovo di Vercelli. I più antichi documenti, risalenti al 1200, parlano del sacello dove oggi è venerata la Madonna Nera; attorno ad esso, agli inizi del 1600, sorse l’attuale Basilica e, poi la Basilica Superiore, consacrata nel 1960. Nel Museo dei Tesori e negli Appartamenti Reali dei Savoia si conservano i gioielli dell’Incoronazione, i paramenti liturgici e i documenti che ripercorrono la storia del Santuario. servizio di Paolo Mesolella in settimanale “Miracoli” n. 21 del 25 settembre 2020