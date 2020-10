Caserta. Delegazione della 4^ Commissione “Difesa” del Senato alla Scuola Specialisti dell’A.M..

(Salvatore Candalino) Caserta– Una Delegazione della 4^ Commissione “Difesa” del Senato della Repubblica, composta dalla Presidente della Commissione, Sen. Roberta PINOTTI, e sei Senatori membri ha fatto visita, il 30 settembre u.s., alla Scuola Specialisti dell’A.M. di Caserta. La delegazione è stata accolta, al suo arrivo, dal Gen. S.A. Aurelio COLAGRANDE, Comandante delle Scuole dell’A.M./3^ Regione Aerea, e dal Col. AAran Roberto IMPEGNO, Comandante la Scuola Specialisti. La visita all’Ente, svolta nel rispetto delle misure di prevenzione all’emergenza COVID-19, ha avuto inizio con un briefing introduttivo, a cura del Col. IMPEGNO, attraverso il quale è stato fornito un quadro generale sulla storia, la missione ed i progetti futuri della Scuola Specialisti dell’A.M., storico istituto militare per la formazione specialistica di F.A. e del comparto difesa e sicurezza in generale. Nel merito, sono stati mostrati i numeri, in continua crescita, dell’attività formativa dell’Ente, svolta a favore anche di altre Forze Armate e Corpi Armati e non dello Stato. E’ stata quindi evidenziata, alla platea presente, la concreta ambizione della Scuola di rafforzare il ruolo raggiunto di “polo di eccellenza” della formazione tecnico-specialistica in ambito nazionale ed internazionale. Infatti, la Scuola già effettua corsi per manutentori di aeromobili (in lingua inglese) a favore di personale militare di nazionalità kuwaitiana e, anche attraverso accordi nel settore della formazione e della ricerca, come quello recentemente firmato con l’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”, ha una costante tensione a migliorare e certificare il proprio processo di “formazione di qualità”. L’attività è proseguita con la visita alle strutture ubicate presso il polo didattico dell’Ente, dove la Delegazione del Senato ha avuto modo di visionare alcune aule e laboratori dedicati alla formazione tecnico-specialistica del personale frequentatore. La visita si è quindi conclusa con la firma dell’Albo d’Onore della Scuola da parte della Presidente della Commissione, Sen. Roberta PINOTTI. La Scuola Specialisti è un Istituto militare di istruzione per le attività di formazione basica iniziale, formazione tecnica specialistica, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione e ricondizionamento del personale dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate, Corpi Armati e non dello Stato, nonché di personale di Forze Armate estere. Dipende dal Comando delle Scuole dell’A.M./3^ Regione Aerea con sede a Bari.