Alba Caccavale, la ‘Signora del Teatro Augusteo’ e’ una perdita enorme per la città e per il paese. Tutto il popolo napoletano deve esserle grato per aver proseguito, insieme al figlio Giuseppe, nella straordinaria opera di diffusione della cultura partenopea e del teatro iniziata insieme al marito, Francesco morto qualche anno fa. I funerali il primo ottobre al Vomero.