Napoli. Mancanza di manutenzione delle acque reflue e al primo temporale allagamenti e danni

Nuovo Nubifragio a Napoli e Campania, ovunque si fa la conta dei danni. Europa Verde: “Cambiamenti climatici sono realtà drammatica, devono diventare priorità anche delle amministrazioni locali”

“Il nuovo nubifragio che si è abbattuto su Napoli e la Campania ci fa capire che i cambiamenti climatici sono una drammatica realtà con cui bisogna fare i conti da subito. Bisogna che questi temi diventino prioritari anche per le amministrazioni locali. La scarsa manutenzione delle caditoie ha aumentato ad esempio i disagi per gli allagamenti ed era un problema ampiamente prevedibile. C’è poi da sottolineare la caduta di tanti alberi, l’allagamento di centinaia di strade e piazze dove la scarsa manutenzione ha aumentato la concentrazione di acqua. Come segnalato dai cittadini, a Frattamaggiore le strade sono diventati fiumi. A Posillipo l’acqua del mare è arrivata ad invadere le abitazioni più vicine. A Ischia, come accade ad ogni temporale, il Rio Corbore porta sul lido e nel mare i suoi scarichi maleodoranti. Ogni autunno, alla prima bomba d’acqua, siamo tutti a leccarci le ferite, sperando di parlare sempre di tragedia “evitata”, e mai di altro. Senza una programmazione seria e una manutenzione strutturata, ogni anno vivremo sempre gli stessi disagi. Purtroppo noi ecologisti siamo ancora troppo poco ascoltati nel sistema politico amministrativo e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.