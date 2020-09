Napoli e Caserta. Una banda dietro i furti notturni di ruote di auto

Un cittadino di Casoria ha segnalato di essere stato vittima di un furto di pneumatici. Ha ritrovato la sua auto, parcheggiata in via Giotto, senza le ruote è appoggiata sui mattoni. Purtroppo, questo, è un fenomeno in forte crescita. Stessa dinamica anche a Pomigliano d’Arco, in via Medaglie d’Oro, dove un’auto in sosta è stata privata delle ruote e lasciata su dei massi.

Negli ultimi anni, con Europa Verde, abbiamo denunciato centinaia e centinaia di casi tra Napoli e provincia, ma anche nel Casertano. Segno che, purtroppo, gli episodi continuano ad aumentare. Gli pneumatici vengono rivenduti poi illegalmente, e questo non fa altro che rafforzare il mercato nero e la criminalità. Per questo va avviato un lavoro d’indagine preciso in questa direzione e vanno potenziati i controlli soprattutto nelle ore notturne”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.