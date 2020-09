Caivano. Lettera di minacce al neo sindaco giornalista e un suo collega

Una lettera anonima piena e zeppa di minacce e’ stata recapitata al neo sindaco di Caivano Enzo Falco e al giornalista Ciro Pisano.

“Piena solidarietà al neo sindaco di Caivano Enzo Falco e al giornalista Ciro Pisano per le orribili minacce ricevute con una lettera minatoria. Purtroppo, nella nostra terra, fare una politica incentrata sul contrasto all’illegalità porta inevitabilmente a scontrarsi con questi criminali. Le forze dell’ordine indaghino per scovare gli autori di questo vile atto e li assicurino alla giustizia. Al sindaco Falco e a Ciro Pisano diciamo: andate avanti. Se sono arrivati a questo, vuol dire che siete sulla strada giusta, non mollate”. Lo hanno detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde e Fiorella Zabatta, membro dell’esecutivo nazionale di Europa Verde.