Teverola. Vincenza Improta vince il titolo nazionale X.F.C.

(Caserta24ore) TEVEROLA. Domenica 20 settembre si è tenuta una grande serata di sport da combattimento, presso il centro sportivo di Sessa Aurunca. L’evento è stato organizzato dal Maestro Marco Madolfino, in collaborazione con “X.F.C.”, presieduto da Alessandro Cecchini. La teverolese Vincenza Improta, dopo due anni di assenza dal ring, ha vinto il titolo nazionale “XFC Asi – Pro”, al terzo round per K.O. tecnico contro l’atleta Mariana Giacinto. Ospiti della serata sono stati: il campione del mondo di pugilato Domenico Valentino; l’ex campione italiano ed europeo ICO Junior, Salvatore De Falco, che ha ricevuto un attestato di benemerenza “XFC Italia”. A premiare Vincenza Improta è stato il sindaco di Sessa Aurunca, l’avvocato Silvio Sasso. “È stata una serata all’insegna dello sport. Un plauso agli organizzatori, i quali hanno fatto sì che tutti rispettassero le norme anti Covid vigenti, lanciando un messaggio sportivo per i prossimi eventi”.