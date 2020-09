Portico di Caserta. La Polizia scova lavoratori edili in nero sui cantieri

(Caserta24ore) PORTICO DI CASERTA – Continua il controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Portico di Caserta diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli. Nell’ambito del controllo generale del territorio il Comandante Piricelli unitamente ai suoi collaboratori nell’ispezionare alcuni cantieri edili ha scovato lavoratori intenti ad operare che prestavano la loro opera risultando non assunti dall’impresa ed impiegati irregolarmente cosidetti ”a nero”. Nel corso degli accertamenti effettuati le ditte incaricate dai proprietari committenti sono risultate operare prive dell’apertura della posizione alla cassa edile . All’esito del controllo sono stati redatti gli atti di rito e trasmessi agli organi competenti per le sanzioni successive. Il monitoraggio del territorio finalizzato a prevenire e reprimere gli abusi continua anche in altri settori.