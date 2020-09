Napoli. Polo Universitario in Carcere e Diritto allo studio

(Caserta24ore) NAPOLI Venerdì 2 ottobre prossimo, arrivano nel carcere di Secondigliano il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Giorgis e il Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi. “Il ruolo centrale dell’istruzione nell’edificare una società inclusiva e consapevole, la sua valenza di strumento di riabilitazione e riscatto culturale nelle carceri, ai fini del reinserimento sociale dei detenuti, sono i presupposti che mi hanno portato a volere fortemente un incontro su questo tema. Esso avrà luogo venerdì 2 ottobre a Napoli, presso l’Istituto penitenziario di Secondigliano, nella forma di un seminario dal titolo «Polo Universitario in Carcere: Diritto allo studio per costruire il futuro». L’occasione impegnerà i relatori in una riflessione comune sulla materia, darà modo di fare il punto della situazione e di valutarne le prospettive sottolineando il contributo

fondamentale del volontariato operante in questo settore, delle istituzioni locali, del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, e della scelta coraggiosa e rilevante dell’Università Federico II, di aprire un polo. Il seminario avrà luogo dalle 15.00 alle 17.00. Le conclusioni sono affidate al Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Giorgis e al Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi.”