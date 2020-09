Mafia: in Campania 650 beni confiscati rifiutati dai Comuni

(ilMezzogiorno) NAPOLI- “A dir poco inaccettabile che, nell’ultimo anno, su 351 beni confiscati alla camorra in provincia di Napoli, solo 133 siano stati accettati dai comuni che poi dovrebbero affidarli ad associazioni e cooperative per uso collettivo. Così come è inaccettabile che a tutt’oggi siano 650 gli immobili rifiutati dai Comuni in tutta la regione Campania, sottratti alle criminalità organizzate, ma rifiutati dai comuni. Quale meccanismo si è inceppato? Perché i beni sottratti alla criminalità sono una patata bollente? E’ evidente che c’è qualcosa che non va. Per questo nel comitato in seno alla commissione Antimafia che si occupa dei beni confiscati, coordinato dal collega deputato della Lega Erik Pretto, stiamo studiando un vademecum per gli enti locali con una delle università più prestigiose di Italia. L’obiettivo è consegnarlo il prima possibile agli enti locali per non rendere vano il lavoro effettuato da magistrati e forze dell’ordine”.

Così il deputato Gianluca Cantalamessa, capogruppo Lega in commissione Antimafia.

“De Magistris non pervenuto, Bonafede fa chiacchiere e invoca la collaborazione del ministro Lamorgese, intanto qualche notte fa – sottolinea Cantalamessa – è stato dato in fiamme il capannone dell’azienda Euromilk, quella sottratta a Michele Zagaria. Fatti gravissimi. Ancor più grave il silenzio pavido delle istituzioni che fa gioco forza ai criminali che sanno bene di non poter mai più godere di quegli immobili, ma renderli inutilizzabili e vederli inutilizzati è la loro vittoria sullo Stato”.