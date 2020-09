INPS Campania: attivato il servizio di videochiamata per il cittadino.

(Caserta24ore) Le sedi provinciali di AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA, SALERNO e le Agenzie complesse di AVERSA, NOCERA INFERIORE e BATTIPAGLIA, hanno attivato in via sperimentale, dal primo settembre, il nuovo servizio di videochiamata per l’utenza dei seguenti sportelli: 1) “Ammortizzatori Sociali”; 2) “Datori di lavoro, domestici, lavoratori Autonomi, Agricoli e Parasubordinati” (eccetto Benevento). Al momento della prenotazione, obbligatoria per l’accesso ai servizi di sede, per le linee di attività sopra indicate, il cittadino, oltre a poter scegliere se essere ricevuto agli sportelli della sede o essere contattato telefonicamente, ora ha a disposizione l’ulteriore opzione che gli consente di collegarsi in videochiamata comodamente da casa ed avere un contatto visivo con un operatore dell’Istituto. Al servizio si può accedere attraverso l’applicazione “Inps Mobile” da smartphone o accedendo alla propria area “My Inps” dal sito web dell’Inps – scegliendo come modalità di contatto dell’appuntamento “web meeting”. Il supporto utilizzato per la videochiamata è Teams di Microsoft che, in automatico, verrà richiesto di installare sul computer o sul cellulare. L’utente dovrà connettersi, all’orario prenotato, dall’area “My Inps” del sito web dell’Inps inserendo l’apposito codice che avrà ricevuto via sms.