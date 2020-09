Covid Campania. Dopo i casi in costante aumento la curva vira e arrivano le restrizioni

Di seguito le nuove misure: oltre all’obbligo di mascherine, cìè quello di misurare la temperatura all’ingresso dei locali al chiuso e di prendere il codice fiscale nei ristoranti, almeno uno a tavolo.

L’ordinanza della Regione impone mascherine obbligatorie all’aria aperta, sempre e su tutto il territorio regionale. E’ disposto l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all’aperto). L’obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva. Dunque all’aria aperta c’è obbligo di indossare sempre la mascherina, non conta più la distanza e non conta più se siamo in piazza o per strada”.

Altre misure importanti:

“E’ fatto obbligo ai titolari di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, non all’aperto, di effettuare la misurazione della temperatura corporea all’ingresso dei locali di esercizio e di assicurare la presenza di dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti, subordinando l’accesso ai locali alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5 gradi C°.

Si richiamano tutti gli esercenti, gestori ed utenti alla stretta osservanza delle misure di prevenzione e sicurezza. Al fine di rendere tempestiva la corretta ricostruzione degli eventuali casi da “contatto stretto”, vi è l’obbligo della identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori attraverso la rilevazione e conservazione dei dati con codice fiscale”.

In futuro ha fatto sapere il presidente De Luca non si escludono misure restrittive per i pendolari che ogni giorno dalla Campania raggiungono il basso Lazio e Roma.