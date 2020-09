Napoli. Torna il Premio Ambasciatore del sorriso, dedicato a Pulcinella

(ilMezzogiorno) NAPOLI Nel cortile del Maschio Angioino” culla” della cultura mondiale, si svolgera’ Sabato 26 Settembre 2020 a partire dalle ore 18:30 la settima edizione del prestigioso Premio Internazionale “Ambasciatore del Sorriso ” Fondato dall’ artista poliedrico Angelo Iannelli e organizzato dall’Associazione Vesuvius in collaborazione con il Comune di Napoli Assessorato Cultura e Turismo. Un’ edizione straordinaria, dedicata all’icona di Napoli ” Pulcinella ” da sempre a mostrato un impegno nelle iniziative sociali rivolte alle persone piu’ bisognose .Vista la valenza socio culturale, la kermesse tra le piu’ emozionanti al mondo √® sostenuta moralmente dai piu’ importanti organi istituzionali, sociali e culturali. Durante la serata oltre ad’ alternarsi di premiazioni dei vincitori delle varie sezioni in gara : Poesia, Pittura, scultura e foto √® prevista la tredicesima edizione dei “Percorsi D’arte” Diverse personalita’ hanno gia’ confermato la loro presenza per questa importante manifestazione. Nei prossimi giorni sono attese altre conferme che sveleremo prossimamente . Come si ripete ogni anno i protagionisti saranno i ragazzi “invisibili”