Somma Vesuviana (Na) Domenica 20 settembre il Borgo diventa Galleria d’Arte

(IlMezzogiorno) SOMMA VESUVIANA (Na) Nel Borgo Antico d Somma Vesuviana due giovani artiste trasformano un basso in Galleria D’Arte esperenziale ed è il successo con arrivo di artisti da tutto il mondo. Domenica 20 settembre l’Art Walking ed il Centro Storico si trasforma in Gallery laboratorio della creatività nel rispetto della tradizione storica. Escursione con gli artisti – partenza ore 10 – Largo Giudecca – Somma Vesuviana, località Casamale.

Pappalardo: “Domani gli artisti passeggeranno con cittadini e turisti per un Art Walking, un’escursione che toccherà tutte le tappe della vita artistica del Borgo. Un viaggio nella storia, nell’arte, nelle leggende. Dunque con gli artisti entreremo nei luoghi simbolici per ammirare le opere d’arte, arriveremo al Castello del XV secolo dove abbiamo in esposizione sculture importanti dell’epoca contemporanea, passeremo per la street art dell’argentino Bosoletti ma inizieremo ad ammirare anche “Ombre di Luce”. Capasso (artista): “Il basso come luogo di Galleria D’Arte esperenziale. Uno spazio dove l’artista italiano o straniero viene a comporre la sua opera ed espone vivendo il nostro territorio, la sua storia”. Perna (Ass. ai Beni Culturali): “Siamo dinanzi ad un cammino nuovo, grazie al quale il Borgo diventa Galleria D’Arte. Dunque un Borgo della Cultura in grado di narrare anche ai cittadini del posto la storia, le leggende, portando l’arte in casa”.

“Domani alle ore 10 evento organizzato dalla Vascio Room Gallery in continuità con il progetto “Ombrediluce” approvato ed accompagnato dall’Amministrazione Comunale. Il Borgo Medioevale sarà una Galleria d’Arte che richiamerà artisti da tutto il mondo. Domani partenza di un’escursione particolare per cultori d’arte e vedremo il Casamale non solo come Borgo ma anche come Galleria D’Arte, dunque come luogo di espressione della creatività di un’artista. Domani si partirà dalla sede della Vascio Room Gallery, entreremo nei punti più significativi del Borgo con le sue meravigliose chiese ed opere. Poi saliremo al Castello D’Alagno, costruito da Lucrezia D’Alagno, amante del Re di Napoli nel XV secolo. Dunque l’escursione sarà un viaggio dall’arte antica a quella contemporanea. All’interno del Castello ammireremo opere di arte contemporanea allestite da numerosi artisti italiani e stranieri. Stiamo trasformando le strade del Borgo antico in vere e proprie tele ed il Casamale in Galleria D’Arte. Ad esempio l’artista Mary Pappalardo sta portando al termine la sua opera “Ombrediluce”, un’installazione che richiamerà la tradizione dei mestieri nella contemporaneità. Con l’arte e la cultura deve rinascere il Borgo Antico. Vogliamo dare un’immagine artisticamente elevata del Borgo”. Lo ha affermato Rosalinda Perna, Assessore ai Beni Culturali del Comune di Somma Vesuviana. Domani Art Walking – artisti in cammino con la gente per l’arte nel Borgo.

“Domani daremo vita ad un Art Walking, una passeggiata tra storia, vicoli, leggende e arte contemporanea. All’interno del Borgo – ha dichiarato Mary Pappalardo, artista, curatrice ed organizzatrice di mostre ed eventi, laureata presso l’Accademia d’Arte – stiamo provando a creare un connubio tra la storia, il passato ed il contemporaneo. In questo momento abbiamo dato il via ad “Ombrediluce” con il coinvolgimento di vicoli ed ambienti. Abbiamo un’opera meravigliosa dell’argentino Francisco Bosoletti per la street art e all’interno del Castello risalente al XV secolo abbiamo sculture di arte contemporanea. Appuntamento domani, Domenica 20 Settembre, ore 10 con partenza dal Largo Giudecca”.Grazie alle due giovani artiste, il mondo sta conoscendo il Borgo antico di Somma.

“E’ un vero successo quasi inaspettato. Uno spazio fortemente voluto dagli abitanti. Abbiamo trasformato il basso nella “Vascio Room Gallery” – ha affermato Teresa Capasso, artista, curatrice di mostre ed eventi culturali, laureata presso l’Accademia d’Arte – dove realizziamo mostre di arte contemporanea di artisti da tutto il Mondo e al momento c’è “Dalla Radice” la personale di Anna Maglio. Domani gli artisti passeggeranno con i cittadini in escursione entrando nei vicoletti del Borgo Antico. Dunque l’artista, di recente abbiamo ospitato anche un artista parigino, viene, vive il territorio, crea, realizza la sua opera e l’espone”. L’Amministrazione Di Sarno punta sul rilancio forte e deciso del Casamale. “Dopo anni, in questo paese, siamo riusciti a mettere mano all’illuminazione del Borgo Antico – ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana – con lampade a Led che consentiranno anche un forte risparmio sui costi e dunque un importante vantaggio economico per l’intera comunità del mio paese. Inoltre partiremo con il Piano di Riqualificazione Urbana di tutto il Centro Storico ed in tutti i suoi aspetti”.