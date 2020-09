Napoli – Al via lunedì il grande Forum Missionario

(IlMezzogiorno) NAPOLI Anche il Vescovo Piazza tra i relatori dell’evento in onore di San Vincenzo de’ Paoli

Nonostante l’imminente ripresa delle attività didattiche in presenza, proseguono a pieno ritmo le iniziative online del polo teologico di Capodimonte che tanto successo hanno registrato nei mesi scorsi. Lunedì prossimo, 21 settembre, alle ore 19.30, sulla pagina facebook ufficiale della sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (PFTIM), sarà trasmesso in diretta l’attesissimo Forum Missionario, organizzato dall’Istituto di scienze pastorali della stessa Facoltà in collaborazione con i Missionari Vincenziani e la Parrocchia San Gioacchino di Napoli. Ai lavori del Forum, introdotti dal superiore dei missionari vincenziani di Napoli, Padre Salvatore Farì, interverranno il Vescovo di Sessa Aurunca, monsignor Orazio Francesco Piazza, il direttore dell’Istituto di Scienze Pastorali, Carmine Matarazzo, il Vicario generale della Congregazione della Missione, Padre Javier Alvarez, l’assistente nazionale dei gruppi di volontariato vincenziano, Padre Valerio Di Trapani, e il Decano della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sezione San Tommaso, don Francesco Asti, moderati da Michele Giustiniano, responsabile dell’ufficio stampa della Pontificia Facoltà.

«Partendo da uno sguardo storico alla Francia del XVII secolo, patria del nostro amato santo – ha dichiarato Padre Farì – ci soffermeremo sulla centralità dell’annuncio missionario nella vita della Chiesa, per comprendere come incarnare nell’oggi l’insegnamento e la spiritualità di San Vincenzo de’ Paoli. Un santo vissuto circa 4 secoli fa, ma che ci ha lasciato un esempio ancor oggi validissimo e fecondo nella carità».«È sempre un’occasione importante – ha commentato il professor Matarazzo – collaborare con parrocchie, enti ed associazioni perché la Facoltà Teologica di Napoli, grazie al dialogo e al confronto, si apre ad ulteriori esperienze e amplia il proprio raggio di conoscenza e di confronto. Questo Forum Missionario è un’ulteriore forma di tale impegno culturale da parte dell’Istituto di scienze pastorali che mi onoro di dirigere». «La missionarietà – ha concluso il Decano, Don Francesco Asti – è una dimensione costitutiva di tutta la Chiesa. I grandi santi missionari, come Vincenzo de’ Paoli, ce lo ricordano con i loro esempi e insegnamenti e ci stimolano costantemente a riscoprirne il valore».

La partecipazione al forum è aperta a tutti e gratuita: basta collegarsi alla pagina facebook ufficiale della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – Sez. San Tommaso.