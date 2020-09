I Mozart, come erano

(Caserta24ore) In un secolo dominato da sovrani assolutisti e aristocratici prepotenti la famiglia Mozart attraversa l’Europa alla ricerca di una consacrazione artistica e di un impiego prestigioso.

Basteranno l’ambizione del padre Leopold e la genialità del figlio Wolfgang per raggiungere l’obiettivo? Il racconto della loro vita, per conoscerli e capirli, seguendoli passo passo nelle tappe degli avventurosi viaggi compiuti. Vita e avventure della famiglia Mozart nell’Europa del ‘700: oltre il Mito per vedere la loro umanità.

Nel nuovo saggio in due agili volumi di Diego Minoia troviamo vita, morte e … miracoli della famiglia Mozart. Tutto, ma proprio tutto, ciò che c’è da sapere per conoscere questi straordinari personaggi e la loro epoca. Un racconto interessante e curioso che narra un trentennio della loro vita: viaggi e incontri, trionfi e delusioni, piccoli imbrogli e genialità, ribellioni e sconfitte. La vita dei Mozart raccontata da loro stessi, grazie alle informazioni contenute nel ricco epistolario, arricchita con approfondimenti che consentono di comprendere a 360 gradi il mondo in cui si mossero, tra viaggi e raccomandazioni, intrighi e amicizie, sottomissione ai potenti e desiderio di autonomia. L’affresco di una famiglia e di un Continente europeo che ci aiuta a capire un secolo, il ‘700, dalla parte di chi l’ha reso uno dei periodi più fecondi per la musica.