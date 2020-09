Elezioni. Quale ruolo del Movimento 5 Stelle nell’Italia post-Covid?

(19 settembre 2020 gianluca parisi). Il Movimento 5 Stelle torna alle origini di quando raccoglieva meno del 10%, considerato un grande successo. “Apriremo il Parlamento come una scatoletta di tonno.. e mostreremo agli italiani cosa fa la casta!”… urlava tra un Vaffa e un altro Beppe Grillo.

Adesso che i numeri del Movimento 5 Stelle sono tornati ad essere quelli di quegli anni, tornerà il Movimento ad essere quello di allora?

Quello che spaventava in quegli anni la casta, era che nel timore di essere scoperchiati ‘politicavano’ cauti e prima di farsi corrompere e corrompere ci pensavano più volte.

Potrebbe essere questo il nuovo e vecchio ruolo del Movimento? Quello di essere presente in parlamento e controllare istituzionalmente i partiti. Un po’ come quando il buon padre di famiglia è a casa è i figli adolescenti non azzardano a fare marachelle percependo la presenza del genitore. Ma se il Movimento esce dal parlamento, così come quando il padre esce da casa, allora la casta tornerà a fare quel che vuole. Il Berlusconi di turno si accorderà col Renzi di turno, la maggioranza governerà per un mandato e l’altro mandato l’opposizione farà esattamente le stesse cose che nel mandato precedente avrà fatto la maggioranza. Tanto l’agenda politica non la dettano i partiti, ma nel nome dell’economia quell’entità sovranazionale che una volta era chiamata “l’imperialismo delle multinazionali” che governano stati, governi, nazioni, il globo.

Oggi l’esperienza del Movimento 5 Stelle di governo sembra ormai tramontata, tenuta in vita dal PD come i figli fanno con un anziano malato sofferente tenuto in vita solo per la ricca pensione.

Il Movimento 5 stelle arruginito, nell’era post-Covid dovrà scegliere quale ruolo ruolo avere nel palcoscenico politico italiano, prendendo atto degli errori del passato a partire dal ramazzare i voti razzisti e di protesta e di candidare gente di indubbia fede politica.