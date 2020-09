Napoli. Open House Napoli 2020, vivere l’architettura

(ilMezzogiorno) NAPOLI Torna il 3 e 4 ottobre “Open House Napoli” il Festival Internazionale dell’Architettura e del Design che accoglierà i cittadini dietro le quinte di 130 edifici e luoghi di straordinario valore architettonico in un unico weekend di visite guidate gratuite- 130 siti e percorsi nell’architettura, itinerari nel verde e nella creatività urbana, eventi, urban cycling e la nuova sezione OHN KidS con visite e laboratori dedicati ai più piccoli: dopo l’esperienza della chiusura forzata per il lockdown, questa seconda edizione proporrà una Napoli nuovamente “città aperta”, da vivere in maniera condivisa per stimolare una riflessione sulle nuove forme dell’abitare, sugli spazi urbani e sulla centralità dell’architettura nella progettazione di una città policentrica e diffusa. Nel weekend del 3 e 4 ottobre gli oltre 400 volontari che hanno risposto anche quest’anno con entusiasmo all’appello di OHN2020 saranno pronti ad accogliere i cittadini in un viaggio nella città attraverso la sua architettura che prenderà corpo attraverso tutti i municipi, dalla Zona Est di San Giovanni a Teduccio fino a Scampia, soffermandosi ovviamente sul centro della città, denso di luoghi e, soprattutto, di nuove suggestioni.

Un invito, quindi, a vivere l’architettura tra le tantissime conferme dello scorso anno e le oltre 50 novità di questa seconda edizione. Il programma completo sarà consultabile on line a partire dal 18 settembre sul sito openhousenapoli.org e sulle pagine social dell’evento. Partecipare è semplicissimo: basterà visitare il sito openhousenapoli.org, registrarsi e costruire il proprio tour per il weekend del 3 e 4 ottobre. Le prenotazioni, per i siti che dove richiesto, saranno attive a partire da venerdì 25 settembre sul sito www.openhousenapoli.org

Le novità di OHN2020 Molte le novità di questa seconda edizione. Si parte dalle visite alla Mostra d’Oltremare fino al Molo San Vincenzo, dal gioiello liberty di Villa Pappone a Posillipo alla possibilità di visitare il prestigioso gabinetto dei disegni e delle stampe del Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Tantissimi i percorsi d’autore in cui i cittadini saranno accompagati alla scoperta di una città davvero inedita.

OHN2020 è anche a misura di bambino con gli appuntamenti di Open House Kids interamente dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie con laboratori di architettura, incontri di lettura e tanto altro. L’obiettivo di OHN Kids è quello di portare l’architettura ai più piccoli attraverso il gioco, sollecitando la percezione e la conoscenza della propria città, diffondendo il valore legato al patrimonio urbano e della riappropriazione degli spazi di vita quotidiana. Sperimentazione e immaginazione saranno le parole chiave.

Come Open House Napoli, Open House Kids è un progetto completamente gratuito e diffuso su tutto il territorio cittadino: saranno allestiti tre villaggi in altrettante zone della città. “Con Open House, Napoli sale su un palcoscenico internazionale, ma riesce a restare fedele alla propria unicità di tessuto sociale e comunitario molto forte e creativo nelle proposte di luoghi e percorsi – dichiarano gli organizzatori -. In particolare la novità di quest’anno dei villaggi Kids dimostra la volontà di guardare al futuro attraverso gli occhi dei più piccoli e contemporaneamente è vetrina dell’energia che già durante tutto l’anno le tante associazioni del terzo settore profondono nel loro lavoro socio-educativo”. Illustrazioni 2020. Le illustrazioni sono a cura di Francesca Protopapa, alias Pistrice. L’artista nasce a Roma dove consegue una laurea in Storia dell’Arte. Nel 2004 si trasferisce a Parigi dove ottiene un BTS in Grafica e inizia lavorare come illustratrice e grafica. Il suo pseudonimo, dal latino pistrix, designa un mostro marino mitologico che simboleggia la paura dell’ignoto.

Pistrice collabora con case editrici e magazines, disegna dal vivo in per eventi e festival e molte delle sue creazioni sono vendute in galleria. Nel 2011 fonda l’associazione Squame, che attraverso pubblicazioni e mostre promuove una selezione internazionale di giovani illustratori. Dal 2016 collabora con la direzione artistica di ARF! Festival di fumetto di Roma. OPEN HOUSE è il festival internazionale dell’architettura e del design fondato nel 1992 a Londra e che si svolge a tutt’oggi in 47 capitali mondiali nei cinque continenti: da New York a Melbourne, da Santiago del Cile a Lagos.