L’Avv. Giorgi, Consulente dell’Istituto per lo sviluppo del Turismo dell’Uzbekistan

(IlMezzogiorno) CASERTA Quando nel 2012 venne inaugurato a Caserta il Consolato onorario della Repubblica dell’Uzbekistan per le regioni Campania e Molise, il paese centroasiatico – nonostante i suoi meravigliosi siti UNESCO e le sue potenzialità – era poco conosciuto in questa parte dell’Italia. Il Console onorario, l’avvocato Vittorio Giorgi, si pose degli obiettivi e, dopo otto anni di appassionato impegno, tra la principali iniziative da questi realizzate o promosse si possono oggi elencare: quattro edizioni della “Settimana della Cucina Italiana a Tashkent” con l’Istituto Statale Alberghiero “Ferraris” di Caserta; Mostre d’arte di artisti uzbeki in Campania; la partecipazione dell’Uzbekistan alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli; la partecipazione di esperti campani a conferenze internazionali sul turismo culturale e di artisti casertani ad eventi musicali a Samarcanda e Tashkent; Tavole rotonde sulle business opportunity; Master class in varie città uzbeke del Dipartimento di Architettura di Aversa (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”); Scambi formativi tra Ministero della Cultura dell’Uzbekistan, Polo Museale della Campania e Centro UNESCO di Caserta; la visita della delegazione della città di Caserta, nel settembre 2019, a Shakhrisabz per la firma dell’Accordo di amicizia e collaborazione tra le due città sito UNESCO e l’inaugurazione del primo villaggio agrituristico; il recente seminario webinar sul Turismo post Covid-19 tenuto dal Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”. Nel settore sportivo, nel 2014 l’avv. Giorgi ha fondato la Federazione Italiana Kurash per promuovere in Italia il Kurash, antica lotta e sport nazionale del Paese centroasiatico; atleti della Squadra italiana partecipano ogni anno alle varie competizioni internazionali. Ha, poi, fatto siglare l’accordo di collaborazione tra la Federazione Italiana Judo Lotta Karate (FIJLKAM) e la Federazione Judo Uzbeka. Grazie all’impegno profuso ed ai risultati raggiunti, nei giorni scorsi l’avvocato Vittorio Giorgi ha ricevuto la nomina di Consulente dell’Istituto per lo Sviluppo del Turismo dell’Uzbekistan, ente governativo controllato dal Ministero del Turismo. Il documento porta, infatti, la firma del Ministro del Turismo nonché vice Primo Ministro, Aziz Abdukhakimov. “Questa nomina mi gratifica molto – commenta Vittorio Giorgi – e mi da la possibilità di realizzare iniziative ancora più importanti nel settore del Turismo. L’UNESCO in Campania ha riconosciuto ben 6 siti “Patrimonio dell’Umanità” e 4 tradizioni come “Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità”: questo significa potenzialità e professionalità che rappresentano un valido partner per la perla dell’Asia centrale. Il 6 settembre scorso, nella meravigliosa piazza del borgo medievale di Casertavecchia, durante la manifestazione culturale “Settembre al Borgo”, l’Ambasciatore uzbeko Otabek Akbarov ha consegnato al Sindaco, avvocato Carlo Marino, l’Accordo di amicizia e collaborazione tra Caserta e Shakhrisabz. La TV uzbeka ha dato grande risalto a questo evento, con un evidente guadagno di immagine non solo per la nostra città, ma per tutta la nostra regione. Nel 2021 l’Uzbekistan celebrerà i 30 anni della sua indipendenza: io amo le sfide avvincenti, voglio coinvolgere le migliori realtà del nostro territorio e sono aperto a nuove proposte progettuali”.