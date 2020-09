Don Giusto Della Valle ricorda Don Roberto Malgesini

(IlMezzogiorno) “la sua casa era un punto di riferimento per gli ultimi. Troppa negligenza della politica su progetti sociali” Don Giusto Della Valle, l’altro prete “degli ultimi” è intervenuto questa mattina a Radio Crc Targato Italia durante la trasmissione Barba&Capelli condotta da Corrado Gabriele, e ha ricordato Don Roberto Malgesini, ucciso a Como proprio da uno degli “ultimi” a cui ha dedicato la vita. “Roberto è morto a 51 anni, è stato un prete che ha vissuto prevalentemente a Como – ha detto Don Giusto – da 12 anni circa svolgeva un servizio di accompagnamento per chi vive situazioni di estrema difficoltà. La sua casa è stata un punto di riferimento per tanti, ma soprattutto per i disperati. Como è una città solidale, accoglie senza frontiere, ci sono tante congregazioni religiose e tante realtà nuove nate dal basso. Il problema è che si fatica ad avere un piano di politiche sociali – ha continuato – su Como ci sono tanti richiedenti asilo, alcuni di loro si trovano in situazioni di irregolarità. Queste persone vivono disagi e non c’è un pensiero politico serio adeguato”.

In collegamento anche Don Gennaro Matino che ha chiesto a Don Giusto se esista un coordinamento tra esponenti laici e cattolici sui temi sociali, quest’ultimo a tal proposito ha affermato: “è in atto una costante lotta alla marginalità, ci sono incontri frequenti, ai quali spesso partecipa anche il Comune. Le proposte vengono fatte, ma manca nell’interlocutore politico la capacità di accogliere i tanti progetti presentati. Ad esempio – ha concluso – ci sono 220 appartamenti comunali sfitti perché non sono messi a norma, basterebbe poco per utilizzarli”.