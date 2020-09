Santa Maria Capua Vetere. Riapre la ludoteca museale

(Caserta24ore) SANTA MARIA CAPUA VETERE Riapertura della Ludoteca museale Arteteca contro la povertà educativa

al Museo archeologico dell’antica Capua- Santa Maria Capua Vetere Martedì 15 settembre 2020 ore 15:00

La ludoteca museale Arteteca nel Museo Archeologico dell’Antica Capua, a Santa Maria Capua Vetere (CE), sito della Direzione regionale Musei Campania, è pronta a riaprire le porte ai suoi artisti. L’appuntamento è per martedì 15 settembre alle ore 15:00. La sede di Santa Maria Capua Vetere riprenderà le attività poco prima dell’avvio dell’anno scolastico in Campania e aspetta i più piccoli per tanti nuovi laboratori creati ad hoc dalle nostre operatrici. La ludoteca, progetto selezionato da CON I BAMBINI nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, sarà aperta dal martedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00. Quattro gruppi di bimbi, ruoteranno sui quattro giorni settimanali. Il contingentamento è stato reso necessario per svolgere le attività in sicurezza e nel rispetto della normativa per la limitazione della diffusione del Covid-19. Anche in piena emergenza sanitaria le ludoteche non hanno abbandonato i loro piccoli artisti. Le nostre operatrici hanno realizzato delle vere e proprie lezioni interattive e dei tutorial, con iniziative promosse dalla Direzione regionale Musei della Campania e dalla direzione del Museo, che hanno permesso di rafforzare il legame tra ludoteca, museo, operatori e bambini. Attraverso la creazione di filmanti, sono stati affrontati diversi temi e che sono stati utili per fornire, ai piccoli, gli strumenti per realizzare tante attività: da laboratori a distanza, ricette dell’antica Roma e altro ancora. I video sono stati realizzati per garantire a tutti la fruizione attraverso gli strumenti a disposizione dai bambini. Cosa aspettate, Surus l’elefantino vi attende per un anno ricco di attività!

Per iscriversi alle attività gratuite delle ludoteche occorre compilare il modulo di iscrizione (disponibile nelle sedi delle ludoteche museali) e presentare in ludoteca il modello ISEE, fotocopia dei documenti di identità e codice fiscale di un genitore e del bambino. Ludoteca Santa Maria Capua Vetere – c/o Museo archeologico dell’antica Capua, via Roberto d’Angiò, 48 – Santa Maria Capua Vetere (CE). – tel. 3278144671

Per iscrizioni: martedì e giovedì 10:00/12:00 – mercoledì e venerdì 16:00/18:00