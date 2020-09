Calvi Risorta. Prosegue la campagna elettorale della Lega

Riceviamo e pubblichiamo integralmente nota stampa coordinatore Lega di Calvi Risorta sig. Allocca Alfredo.

A meno di una settimana dal voto, la Lega è sempre impegnata sul territorio, per portare la voce dei cittadini all’interno delle istituzioni. Come sempre la dott.ssa Antonella Piccerillo candidata al consiglio regionale ed il segretario cittadino di Calvi Risorta Alfredo Allocca, sono a disposizione per qualsiasi chiarimento riguardante le votazioni. Grazie all’impegno dei responsabili cittadini, il coordinatore provinciale Salvatore Mastroianni, il coordinatore regionale l’on. Nicola Molteni, l’eurodeputato Valentino Grant ed il presidente regionale on. Gianluca Cantalamessa, la Lega si confermerà quasi sicuramente primo partito ed avra’ una voce importante sulle decisioni regionali.