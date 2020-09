(Caserta24ore) SANTA MARIA CAPUA VETERE Campania by Night all’Anfiteatro campano di Santa Maria il 14, 16, 17 settembre 2020. Omaggio a Fellini e Sordi per i cento anni dalla nascita del regista e dell’attore con il Maestro Vince Tempera – Lunedì 14 settembre 2020 ore 21.00. “Subterranean Homesick Blues Festival”. Concerti di Bai Kamara Jr. Acoustic Solo e di Gennaro Porcelli Band​ Mercoledì 16 settembre 2020 ore 20.30 e 21,45

Atmosfere anni ’50 nel live di Matthew Lee Band Giovedì 17 settembre 2020 ore 21.00

Visite guidate all’Anfiteatro campano e al Museo dei Gladiatori ore 17.30/18.30/19.30

L’Anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere, sito della Direzione regionale Musei Campania, complesso di epoca romana innalzato tra la fine del I e gli inizi del II secolo d.C. e secondo per grandezza solo al Colosseo, ospiterà tre serate di grande musica il 14, 16 e 17 settembre 2020. L’iniziativa è programmata e finanziata dalla Regione Campania, organizzata e promossa da Scabec Spa, nell’ambito di Campania by Night, con la Direzione regionale Musei Campania diretta da Marta Ragozzino e l’Anfiteatro campano, diretto da Ida Gennarelli.

Lunedì 14 settembre 2020 alle ore 21 andrà in scena un concerto in omaggio a Federico Fellini e Alberto Sordi per la doppia ricorrenza dei cento anni dalla nascita: “100 Anni… di magica amicizia, Fellini e Sordi 1920–2020”. Un repertorio di colonne sonore dei film dei due grandi maestri del cinema italiano. Il Maestro Vince Tempera al pianoforte, accompagnato dal quartetto d’archi “Alkemia quartet” e dall’attrice e cantante Paola Lavini, racconterà la carriera e l’amicizia di Fellini e Sordi, attraverso le colonne sonore dei loro film più famosi sulle note composte da Nino Rota, Bacalov, Piovani e Piccioni.

Tre i concerti del “Subterranean Homesick Blues Festival”. Doppio live mercoledì 16 settembre. Alle ore 20,30 sul palco salirà Bai Kamara Jr. Acoustic Solo, originale voce funky, che mescola influenze soul, blues, roots, swamp, voodoo e jazz. Il suo Blues pieno di poesia trasporterà lo spettatore dalle rive del Mississippi a Chicago senza dimenticare le origini africane. Alle 21,45 protagonista Gennaro Porcelli Band. Chitarrista di Edoardo Bennato dal 2005 e leader del trio Gennaro Porcelli & the Highway 61, Porcelli è considerato da pubblico e critica uno dei talenti del Blues “made in Italy”. Il suo repertorio spazia dal Chicago style a New Orleans, dallo stile di Austin a quello di Memphis, quasi a ripercorrere idealmente la Highway 61, la nota autostrada americana lungo la quale si sono sviluppati i diversi stili del Blues. In formazione sul palco Gennaro Porcelli, chitarra e voce, Diego Imparato, basso, Raffaele Lopez, tastiere, Claudio Romano, batteria e special guest Mario Insenga alla batteria. Il “Subterranean Homesick Blues Festival” chiude giovedì 17 settembre alle ore 21 con il concerto di Matthew Lee Band: fenomeno del pianoforte, cantante e straordinario performer appassionato di rock’n’roll con una carriera internazionale iniziata da giovanissimo, è considerato tutt’oggi uno dei principali protagonisti del rilancio delle atmosfere anni ‘50. Le tre serate saranno precedute da visite guidate all’Anfiteatro e al Museo dei Gladiatori a cura de Le Nuvole: sono previsti tre turni di visita con ingressi contingentati negli orari 17.30 – 18.30 – 19.30. Per ciascuno degli slot orari partiranno in contemporanea due gruppi da 20 persone. Un gruppo inizierà la visita partendo dal Museo dei Gladiatori e l’altro partendo dall’Anfiteatro campano; dopo i primi 20 minuti di visita, si alterneranno. Durata totale della visita: 40 minuti. Costo biglietto (concerto + visita guidata): INTERO: € 5, RIDOTTO: € 2,5 (under 30; over 65; possessori di Campania Artecard) GRATUITO (prevendita obbligatoria): under 18, disabili.