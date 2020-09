Formicola. Enogastronoma d’autore alla “Festa del Casavecchia”

(Caserta24ore) FORMICOLA (Ce) L’importante rassegna enogastronomica “Festa del Casavecchia”, apprezzata a livello nazionale dagli esperti del settore, che si svolge a Formicola e che si concluderà il 13 settembre, registra complimenti e pieno gradimento degli intervenuti. Suggestivo il programma degli organizzatori, i quali non hanno nascosto la loro grande soddisfazione circa gli obiettivi dell’evento e che prevede un connubio ideale tra territorio e prodotto, tra natura e sapori. Molti gli operatori, estimatori di questo vino pregiato e sommelier di prestigio, che hanno dato la propria adesione alla Kermesse, davvero interessante e all’insegna della professionalità. Ciò, in un settore che risulta essere trainante per l’economia, con importanti e positive ricadute sul piano occupazionale e per quanto concerne lo sviluppo del territorio. L’Associazione Cuochi Caserta FIC, con il dinamico Presidente Prof. Giuseppe Raimondo, il quale, con il suo ottimo staff di Cuochi, lascia sempre un tangibile segno di grande professionalità in ogni iniziativa, è impegnata nello Show Cooking di Domenica 13 Settembre alle ore 21:00, al fine di promuovere le tipicità del territorio dei Comuni di Formicola, Pontelatone e Castel di Sasso. “Un evento di Cucina di alta professionalità – ha dichiarato il presidente Raimondo – in cui la nostra Associazione è coinvolta e che intende dare un valore aggiunto alla prestigiosa manifestazione. La nostra partecipazione avviene, quindi, con il consueto orgoglio e con grande entusiasmo, poiché intendiamo diffondere il messaggio della buona gastronomia e del lavoro professionale nel nostro territorio che – ha concluso Raimondo – si è sempre distinto per la genuinità dei propri prodotti e per il livello qualitativo della sua gastronomia. ”.