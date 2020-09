Caserta Covid – L’AFT effettua test sierologici per il personale scolastico

(Salvatore Candalino) CASAGIOVE -CASTEL MORRONE Un folto gruppo di Medici membri dell’AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale) Caserta Nord ha deciso di effettuare i test sierologici per il personale scolastico , ritenendo prioritaria la tutela della salute degli studenti rispetto ad ogni altra considerazione. Lo comunica il Dott. Giovanni D’Angelo di Casagiove, componente dell’AFT, in un’apposita comunicazione inviata ai Dirigenti Scolastici. Lo screening sierologico consiste nel prelievo di una goccia di sangue mediante una piccola puntura in un dito. Si può sottoporre al test tutto il personale scolastico che sia assistito da medici con studio nei territori di Casagiove, San Leucio, Casola, Castel Morrone. A questo scopo sono state organizzate due sedi per i prelievi.

ex macello comunale di Casagiove – sede AISM – via Volturno Casagiove

sede dell’AFT a Castel Morrone via delle Finestre

Il test viene eseguito con sistema DRIVE-IN, senza scendere dalla macchina. È indispensabile la prenotazione al numero 0823 176 0680 e presentare il modulo del consenso al trattamento dati già compilato e firmato – come da comunicazione ASL.