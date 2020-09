Capua. Michele Martucci incontra la stampa

(Caserta24ore) CAPUA “È necessario approcciarsi ad una linea programmatica di sistema. Solo con la concertazione di tutti i soggetti istituzionali presenti sul territorio sarà possibile affrontare le antiche problematiche e cimentarsi in soluzioni concrete”. Un intervento deciso quello dell’avvocato Michele Martucci, candidato di Salvini alle prossime elezioni regionali, durante l’incontro con la stampa tenutosi questa mattina mercoledì 9 settembre presso il Chiostro dell’Annunziata di Capua. Per presentare l’aspirante consigliere regionale di Salvini, oltre al giornalista Carlo Pascarella, c’erano i vertici del movimento politico nazionale Leoni d’Italia (che sostengono Martucci) nelle loro massime espressioni, con una nutrita presenza dei rappresentanti di Capua. Durante l’incontro hanno preso la parola il segretario nazionale del movimento Pasquale Merola nonché il coordinatore regionale Campania Gaetano Ienco che hanno formulato i propri auguri. Martucci ha risposto ad una precisa domanda del giornalista de Il Mattino Giulio Sferragatta rispetto al problema giudiziario del ponte sul fiume Volturno, sotto sequestro della magistratura. Il cronista ha chiesto il pensiero del candidato in merito: “Compete alla magistratura ordinaria prendere eventuali decisioni – ha evidenziato Martucci – tuttavia si evidenzia la carenza strutturale anche rispetto alla variante che non ha mai raggiunto Capua e che resta una promessa incompleta”, ha concluso l’esponente del partito di Salvini aspirante consigliere regionale.