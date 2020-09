Che cosa sono i diritti umani? (giovedì 10 settembre webinar gratuito)

(ilMezzogiorno) I volontari di Gioventù per i Diritti Umani hanno organizzato un incontro online sui diritti umani.

Gioventù per i Diritti Umani, in inglese Youth for Human Rights International, è un’organizzazione non a scopo di lucro fondata nel 2001 dalla Dott.ssa Mary Shuttleworth, un’insegnante nata e cresciuta nel Sudafrica durante il periodo dell’apartheid, assistendo in prima persona agli effetti devastanti della discriminazione dovuta alla mancanza dei diritti umani fondamentali. Lo scopo di YHRI è insegnare ai giovani i diritti umani, in particolare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite, e così ispirarli a diventare sostenitori della tolleranza e della pace. YHRI è ora diventato un movimento mondiale, con centinaia di gruppi, club e filiali in tutto il mondo. Gli insegna l’istruzione sui diritti umani sia in aula che in contesti didattici non tradizionali. Il nostro obiettivo è raggiungere persone provenienti da ambienti diversi, con materiali che spesso fanno appello alle varie generazioni. Attraverso l’insegnamento dei diritti umani con tutti gli strumenti disponibili: con conferenze, webinar, convegni, con concorsi di hip-hop e balletti questo messaggio si è diffuso in tutto il mondo.

I volontari hanno deciso di organizzare diversi webinar gratuiti per portare maggiore comprensione di cosa sono i diritti umani e come rispettarli per eliminare qualsiasi forma di discriminazione. I volontari infatti sostengono che “I diritti umani devono essere resi una realtà non un sogno idealistico.”, come scrisse l’umanitario L Ron Hubbard. Il prossimo webinar si terrà giovedì 10 Settembre 2020 alle ore 20.30 sulla piattaforma ZOOM e in diretta sulla Pagina Facebook “Gioventù per i Diritti Umani”.Tra gli ospiti ci saranno:

– Svamini Shuddhananda Ghiri – monaca induista e membro dell’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha;

– Cristina Toso – Ambasciatrice di Pace nominata dall’ Universal Peace Federation e Presidente Associazione “Atelier delle Idee”; – Federica Mandro – Membro del Comitato UNICEF della Provincia di Padova.

Per ulteriori informazioni chiama il 391.438.1933