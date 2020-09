Santa Maria Capua Vetere. L’on. Giancarlo Giorgetti per presentare lista Lega

(di Allocca Alfredo nella foto in basso a sinistra)

Si è svolta presso l’anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere, la presentazione dei candidati alla regione. Intervenuto il vice di Salvini, lon. Giancarlo Giorgetti. Il programma della lega, pone la sua attenzione in particolar modo su tutti gli aspetti dell’innovazione e del rispetto dell’ambiente. Sono intervenuti in primis il coordinatore provinciale della lega Salvatore Mastroianni, molti segretari cittadini fra i tanti Alfredo Allocca di Calvi Risorta, coordinate città di Caserta Finizio Di Tommaso, Santa Maria Capua Vetere Alessandro Maffei, l’euro deputato Valentino Grant e ivari candidati, on.Gianpiero Zinzi, avv. Michele Martucci, dott. Antonella Piccerillo,dot. Carmela Del Basso, prof. Nicla Virgilio e Francesco Paolino. presente il movimento giovanile guidato da Renzo Carusone. Di sicuro la competizione elettorale è ancora accesa e certamente la Lega ha una marcia in più.