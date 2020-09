Scuola. Per i giga ecco la soluzione di computer in comodato d’uso con piattaforma Linux

In molte case di famiglie del sud non solo non arriva l’infrastruttura della banda larga (fibra) ma dove c’è si sceglie la praticità la soluzione più economica dei Giga di un telefono mobile.

Ma i Giga finiscono presto ed allora si è costretti a ricaricare. Fin quando Internet free non sarà considerato un servizio essenziale, ma un prodotto in vendita che segue logiche di mercato, molti studenti saranno tagliati fuori dal sistema di istruzione che, gioco forza e Covid a parte, si sta indirizzando sempre più verso l’utilizzo delle piattaforme multimediali a distanza.

Gli aggiornamenti automatici obbligatori e non richiesti della piattaforma Windows consumano giga su giga e se procrastiniamo gli aggiornamenti, anche per una sola settimana, il sistema windows parte lo stesso, rallentando il PC o rendendolo di fatto inutilizzabile.

Una soluzione temporanea potrebbe essere quella di istallare altri sistemi operativi come xUbuntu (in zulu è un termine africano col quale è stato chiamato il sistema operativo nato nel 2004 basato proprio su Linux) che ha pure il vantaggio di poterci fare decidere quando ricevere gli aggiornamenti e si istalla bene su pc non necessariamente troppo potenti: un po’ datati o con fasce di mercato di un paio di centinaia di euro.

L’installazione non è difficoltosa ed un genitore potrebbe tranquillamente demandare al proprio figlio di farla. E’ impensabile fare didattica usando tablet o smarthPhone, una tastiera è indispensabile, l’ideale è proprio un computer portatile.

Per installare xubuntu bisogna avere due computer e scaricare due cose: la versione ufficiale sul sito in italiano https://www.ubuntu-it.org/derivate/xubuntu (si scarica un files immagine di estensione .iso) e un programmino che trasforma il files iso in una pen usb eseguibile.

Si mette la pes usb nel computer che si vuole portare a Linux, dal bios lo si fa partire dalla pennetta preparata e poi il resto è cosa intuitiva.

Una buona soluzione per tante famiglie che non dispongono di tanti giga e da fare anche con un pc avuto in comodato d’uso dalle scuole.