Napoli. Covid è caccia agli untori, fuggiti due pazienti dal covid center del Loreto Mare

Nella notte tre il 2 ed il 3 due pazienti positivi al covid-19 sono fuggiti dal covid center del Loreto Mare di Napoli. A dare la notizia è la direzione dell’Asl Napoli 1 Centro.

Alle Forze dell’ordine è stato segnalato quanto accaduto.

“Episodio gravissimo. Con il loro gesto sconsiderato ed irresponsabile queste due persone hanno seriamente rischiato di mettere in pericolo la salute dell’intera cittadinanza, è un fatto inaudito. In un momento come questo, dove i contagi sono in rialzo bisogna essere responsabili e coscienziosi, chi non lo è deve essere punito, è per il bene di tutti. Chiediamo che i due pazienti fuggiti vengano denunciati e messi forzatamente in quarantena.” – ha comunicato il Consigliere Regionale dei Verdi-Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, membro della commissione sanità.