Giò Vescovi. E il suo nuovo lavoro discografico

(Caserta24ore) STATION 32, è un progetto iniziato diciotto mesi fa, tra intense session, interruzioni per svariati motivi, ripreso più volte e aggiungendo sempre più emozioni portanti, finalmente ecco nascere questo nuovo lavoro, complice anche il “lockdown”. Lavoro contraddistinto da mille spunti (attualità sul sociale, intime riflessioni, migranti…) e interferito con liriche dalle più svariate e piacevoli sensazioni che aiutano le difese immunitarie, stimolando l’amore e scacciando le nostre paure. Ho cercato di rappresentare l’inevitabile chiusura del cerchio di una vita, di una ottava in dodici battute, di brani scorrevoli e accolti in un flusso creativo, sincero, ma non banalmente nato per compiacere, ma per stimolare pensieri, associazioni, sensazioni e intimi sentimenti. Molte le splendide e performanti motivazioni provenienti dalle penne di cari amici, quali: Mel Vizzi, Francesca Prisco, Guido Valletta. Alcune creazioni musicali sono state particolarmente ispirate dal sacro binomio Lennon-McCartney, da “L’infinito” di Giacomo Leopardi e da Fred Buscaglione. Tutte storie iniziate nei ricordi del post adolescenza e che mi hanno visto crescere, diventare genitore, invecchiare attraverso mille vespai, tenendo da conto che abbiamo, ognuno di noi, sicuramente molte di queste piccole storie aperte e che ci farebbe piacere se arrivassero a tanta gente. L’album è costituito da quindici brani, di cui dieci originali, quattro con collaborazioni varie ed una cover song. I titoli: STATION 32 – YESTERDAY – BLACK ROAD – TELL ME BABY – A BALLATA DU MUNNU FERMU – CARRY ON – ESCAPE – INFINITY – ALL MY LIFE – NOI DURI – REWIND – SEXY TANGO – STRANA GENTE – SHOES – I WANT YOU