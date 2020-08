Somma Vesuviana (Na) : “Aumentano le persone in isolamento che ora sono 42”.

(IlMezzogiorno) SOMMA VESUVIANA. “Ad oggi le persone messe in isolamento a Somma Vesuviana sono ora 42. Al momento non abbiamo notizie di nuovi positivi al Coronavirus che dunque restano a quota 15. Attendiamo ulteriori notizie ufficiali nelle prossime ore”. Lo ha annunciato in questi minuti, Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.“L’età media dei positivi va dai 20 anni ai 23 anni, dunque ragazzi. Chiedo soprattutto a voi ragazzi di rispettare le norme e dunque di ricordarvi che la mascherina va messa anche all’aria aperta quando siete nelle piazze – ha concluso Di Sarno – o slarghi e non si può parlare a distanza ravvicinata senza mascherina, bisogna mantenere almeno un metro ed anche più di distanza. Cari ragazzi non dovete assembrarvi in particolare fuori ai locali, senza mascherine. Poi ricordiamoci che negli ambienti chiusi è sempre obbligatorio l’uso della mascherina e laviamoci spesso le mani”.