Teano. Amarcord per il Vescovo medico ed esorcista

(Giulio De Monaco) TEANO ci dona il Vescovo dalla Puglia baciata dal sole e dalla gioia. Ce lo dona con un sorriso smagliante ce lo dona sulle ali del vento e della speranza.Ce lo dona in un momento di oscurità-

Ce lo dona con discrezione e una lacrima.Siamo contenti del dono e lo accoglieremo con sidicino orgoglio con l’amabilità della nostra gente mai disattesa. E’ esorcista e medico curerà le nostre ferite del corpo e dell’anima. Abbiamo fiducia in Voi Eccellenza Revenrendissima e non saremo delusi. Avete cantato in pubblico riferendovi alla Vostra bellissima sposa che siamo noi quelli di Teano e Calvi senza dubbi né esitazioni: Vi voglio bene ma dirlo sono solo chiacchiere bisogna dimostrarlo a fatti. E io vi voglio bene e ve lo dimostrerò e non vedo l’ora di stare tra Voi con Voi per Voi. La vostra è una dichiarazione d’amore che accogliamo volentieri risenserrandola nella nostra memoria come il bene più prezioso. Siamo stati traditi. E non diciamo da chi perché è Natale. Li perdoniamo ma le ferite restano e attendono di essere sanate. E Voi lo farete perché credete con forza alla potenza di Dio. Quel Dio che Vi manda tra noi con largo sorriso e le benedicenti braccia spalancate in un abbraccio di speranza. Quel Dio che allieterà ancora una volta la nostra indomabile giovinezza.Grazie per venire tra Noi con piena disponibilità con libera avvertenza e deliberato consenso. Fin da ora vi abbracciamo aspettando il ruggito liberatorio di Voi splendido Leone d’inverno.