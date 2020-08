Santa Maria a Vico (CE) – Sindaco e vice positivi al covid-19

(Caserta24ore) SANTA MARIA A VICO Il Sindaco Andrea Pirozzi: «Si comunica alla cittadinanza – stante la mia la positività oltre che del vicesindaco Veronica Biondo al Covid 19 e la conseguente impossibilità ad assicurare la presenza fisica e costante in comune – di aver provveduto con odierno decreto alla nomina dell’avv. Michele Nuzzo, già delegato al bilancio ed alla cultura, quale assessore con delega anche all’emergenza sanitaria e di vicesindaco. Tanto per rassicurare i cittadini nell’avere un punto di riferimento istituzionale e garantire permanentemente lo svolgimento dell’attività amministrativa. Un ringraziamento doveroso alla Biondo per la preziosa attività svolta in qualità di vicesindaco e a Vincenzo Moniello, che ha lasciato spazio in giunta, per l’impegno sinora profuso nell’adempimento del proprio mandato. Sarò comunque al fianco dei cittadini nel seguire, seppure da casa, ogni passo di tutti i consiglieri e degli assessori nell’interesse della cittadinanza».