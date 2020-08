MACERATA CAMPANIA, CIOFFI: ‘FESTA DI SANT’ANTUONO PATRIMONIO DELL’UNESCO”

(Caserta24ore) MACERATA CAMPANIA Il sindaco di Macerata Campania del Partito Democratico Stefano Antonio Cioffi, candidato a guidare la città anche per il prossimo quinquennio, ha avuto modo di rimarcare in questi giorni l’importanza di proseguire il percorso iniziato per l’ottenimento del riconoscimento della ‘Festa di Sant’Antuono’ come patrimonio dell’Unesco. Il primo cittadino uscente, sostenuto dalla Lista Civica ‘Unione Democratica 2020’, ha avuto modo di ammettere: ‘È motivo di orgoglio rimarcare che nel corso della legislatura in scadenza, per la prima volta, sono stati ottenuti tre finanziamenti regionali, pari a 120 mila euro, per un evento che è diventato uno tra i principali a livello nazionale in tema di tradizione musicale e cultura del territorio. È stato realizzato un docu-film “Libera nos a malo”, presentato al Senato della Repubblica nell’aula “Caduti di Nassirya”. La parata delle ormai celebri ‘Battuglie di Pastellessa’ ed i suonatori di falci, tini e botti rappresenta un unicum a livello nazionale ed oserei dire anche europeo. Non possiamo quindi che continuare sulla strada intrapresa per il conseguimento di un riconoscimento internazionale per questa eccellenza del territorio’