Cancello ed Arnone: donare il sangue gesto di grande solidarietà.

(Caserta24ore) CANCELO ARNONE Domenica 30 Agosto, a Cancello ed Arnone, nello spazio antistante il Monte dei Paschi di Siena, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, la Fondazione Italiana “Leonardo Giambrone”, in collaborazione con il dott. Michele Vacca, direttore del centro trasfusionale dell’ospedale Cardarelli e del C.R.S. Regione Campania e con il patrocinio morale del Comune di Cancello ed Arnone, organizza, con un’autoemoteca, una raccolta di sangue per far fronte alla grave carenza che colpisce le strutture ospedaliere, al fine di svolgere un’opera di sensibilizzazione e la divulgazione della cultura della donazione volontaria periodica. La Regione Campania, in questi giorni di fine Agosto, sta attraversando un periodo di vera difficoltà riguardo l’approvvigionamento di sangue. A causa di questa grave carenza, molti interventi chirurgici programmati possono correre il rischio di essere rimandati e per molti pazienti con malattie croniche che necessitano di continue trasfusioni potrebbe non essere garantita una appropriata terapia. Donare il sangue è una grande occasione per dimostrarsi sensibili e solidari.Donare non significa solo aiutare un proprio parente o amico malato, ma è una scelta personale di apertura e solidarietà verso tutti gli altri e che fa bene anche a se stessi. Donare è fondamentale, per gli altri e per se stessi. Per gli altri, perché donare il sangue può davvero salvare una vita: molti bambini affetti da malattie ematologiche così come le persone con gravi emorragie per incidente possono essere salvati grazie al sangue donato. Così anche pazienti che subiscono interventi chirurgici; senza i donatori di sangue, non ci sarebbero i trapianti di organi. Per se stessi, per tenere sotto controllo la propria salute, attraverso le visite e gli esami. Donare sangue periodicamente garantisce un controllo costante del nostro stato di salute, attraverso le visite sanitarie e gli accurati esami di laboratorio. Il Sindaco Ambrosca: “Non mancate. Dimostriamo la grande generosità dei cittadini di Cancello ed Arnone”.