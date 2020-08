Scoperta una nuova Foiba con oltre 250 vittime ed un centinaio di ragazzini

(ilMezzogiorno) NUOVA FOIBA SCOPERTA IN SLOVENIA: TRA LE VITTIME ALCUNE DONNE E OLTRE UN CENTINAIO DI RAGAZZINI TRA I 15 E I 17 ANNI, AD ORDINARE IL MASSACRO FU L’OZNA ED IL KNOJ, IL SUO BRACCIO OPERATIVO. Sarebbero oltre un centinaio i ragazzini uccisi dell’età compresa tra i 15 e i 17 anni, mentre almeno 5 sarebbero le donne. Questo è quanto emerso dall’analisi antropologica preliminare ordinata dalla Commissione dello Stato per l’individuazione delle fosse comuni, presieduta dallo storico Jože Dežman. Inoltre, secondo quanto dichiarato dal coordinatore del team di speleologi, l’archeologo Uroš Košir, nella voragine e lungo i bordi esterni è stata trovata una grande quantità di munizioni, prova questa che le esecuzioni furono eseguite sul posto. L’analisi delle ferite in entrata e in uscita trovate sui teschi ha evidenziato che le vittime sono state uccise con fucili automatici.

“I resti dei corpi erano coperti di rocce e detriti, tuttavia la squadra di scavo ha anche trovato dei corpi sopra di questi, e per questo sospettiamo che questi fossero prigionieri incaricati di coprire il baratro, ma in seguito furono liquidati anche loro e fatti precipitare all’interno”, così ha detto Košir alla stampa.

[….] Secondo quanto riportato da Košir, oltre ai resti, sono stati trovati anche cucchiai, pettini, oggetti personali, specchi, un rosario, immagini sacre e circa 400 bottoni.

Notizia data dal TG2 di questa sera, con un servizio di Giuseppe Malara. La nuova foiba è stata scoperta in Slovenia, con le salme di 250 vittime, in buona parte giovani ragazzini uccisi dall’OZNA.

Nel pezzo viene citata anche l’Unione degli Istriani che aveva diffuso la notizia in Italia, due giorni fa.