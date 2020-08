Caserta. Michele Martucci, candidato della Lega alle Regionali

(Caserta24ore) CASERTA Ha le idee chiare Michele Martucci, candidato nelle fila della Lega alle prossime elezioni regionali in Campania dopo il bagno di folla di ieri mattina che ha accompagnato la visita del leader nazionale Matteo Salvini a Caserta. “ Sono sicuro – sottolinea in una nota Martucci – che la presenza continua, efficace e puntuale di Salvini sul nostro territorio farà ottenere al partito un risultato inaspettato. La lista è solida, compatta e professionalmente ben attrezzata”. Salvini ieri a Caserta ha incontrato candidati, militanti, simpatizzanti ma soprattutto gente comune che vogliono un cambiamento ed un rinnovamento in Campania. “ La visita del leader nazionale a Caserta – continua Martucci – dimostra in maniera chiara il suo attaccamento a Terra di Lavoro”. Intanto gli appuntamenti per Michele Martucci si susseguono così come le iniziative sul territorio. “ A breve un convegno che si terrà all’Hotel Pisani alla presenza delle più alte cariche dell’associazione nazionale-movimento politico Leoni d’Italia.