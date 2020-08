Estate Covid. Dai selfie con Salvini alle foto vip senza mascherina

Briatore e Berlusconi in posa a meno di un metro in Sardegna (foto Repubblica 26 agosto) durante il Ferragosto. Salvini ed un suo ‘fans’ a Caserta per la campagna elettorale lo scorso 25 agosto. Tutti rigorosamente senza mascherina!

A guardare bene Berlusconi traspare lo sguardo di un bambino che incute tenerezza. D’altronde è risaputo: quando si diventa anziani si torna ad essere un po’ bambini.

Briatore, che anzianissimo ancora non lo è e Salvini che non lo è per nulla, perché non danno l’esempio nell’indossare la mascherina?

Il coronavirus si propaga maggiormente per via aerea e quando sentiamo l’alito del nostro vicino è ormai tardi.

Un politico dovrebbe amministrare il Paese come un buon padre di famiglia ed un buon padre oggi indossa la mascherina quando è vicino ad un’altra persona anche e sopratutto per dare l’esempio ai propri figli. Lo stesso dovrebbero fare personalità istituzionali. Perché uomini che si candidano a governarci o che l’hanno già fatto si comportano così? .

Vuoi vedere che in giro oltre a tanti asintomatici ci sono tanti adulti che non sono cresciuti e restano dei grandi bambini?

Il coronavirus c’è e non va via per decreto, se dobbiamo conviverci, se non vogliamo altri confinamenti o morti a centinaia lo dobbiamo prevenire in tutti i modi, a partire dall’indossare la mascherina!