Caserta. “Policlinico mai terminato da De Luca?”

COMUNICATO STAMPA DI ALFREDO ALLOCCA (nella foto in basso). Martedi, il sen. Matteo Salvini, si è recato presso la struttura del, policlinico di Caserta, mai terminata dall’ amministrazione regionale di De Luca. Salvini fa sapere che una vittoria del cendestra riporterà. miglioramenti alla regione, le solite minacce di De Luca su possibibli chiusure, non eviteranno la sua sconfitta.

Sono intervenuti i vari rappresentanti della lega, in primis il coordinatore provinciale Salvatore Mastroianni anche a Baja Domizia”, coordinatore di città di Caserta, Finizio Di Tommaso, Calvi Risorta Alfredo Allocca, la candidata alla regione dottoressa Antonella Piccerillo, on. Gianpiero Zinzi, eurodeputato Valentino Grant, il coordinatore regionale della lega in Campania on. Nicola Molteni. L’incontro si è svolto in maniera impeccabile, grazie agli organizzatori e le forze dell’ordine.