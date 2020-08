Caserta: oltre 75.000 auto Euro 0 ancora in circolazione

(Caserta24ore) CASERTA Ssecondo l’elaborazione di Facile.it, realizzata su dati ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella provincia di Caserta risultano ancora iscritte 75.167 automobili Euro 0, corrispondenti al 12,40% del totale vetture ad uso privato registrate.Il quadro si incupisce ulteriormente se si allarga l’analisi. Considerando le automobili Euro 0-1-2-3 si arriva, in totale, a 274.849; vale a dire che quasi 1 auto su 2 potenzialmente in strada nella provincia di Caserta (45,34%) ha 15 anni o più di anzianità.

Considerando l’intera Campania, come sono distribuite a livello provinciale le auto Euro 0? Maglia nera della regione è la provincia di Napoli, prima sia per numero di auto private Euro 0 (287.001), sia se si guarda al peso percentuale di queste (15,77%). Guardando al rapporto percentuale, alle spalle di Napoli si trova la provincia di Salerno, dove il 12,81% delle vetture appartiene alla categoria Euro 0 (90.503 veicoli), seguita da Caserta (12,40%, 75.167 auto), Avellino (11,17%, 30.512 vetture) e Benevento (10,91%, 20.370 auto).