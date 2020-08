(Caserta24ore) Caserta, Celebration Basket Camp al Parco degli Aranci dal 1 al 5 settembre. È il momento delle iscrizioni Siamo ancora nel mezzo delle vacanze estive ma Celebration Italia si è rimessa all’opera per l’organizzazione del prossimo Basket Camp di Parco degli Aranci. Manca davvero poco al 1° minitorneo di Celebration con il patrocinio del Comune di Caserta. Come già anticipato, dal 1 al 5 settembre, il Camp prevede una full immersion per tutti i giovani giocatori di basket dai 13 ai 18 anni, allenati da un coach della lega universitaria degli Stati Uniti, Heath Young con il coordinamento di Matteo Tufaro e partita di torneo finale il 5 settembre con una grande festa per il quartiere ospitante. Ai vincitori la prima coppa Celebration Basket Camp e per tutti in regalo le magliette griffate con il la stampa del torneo. Siamo però al passo importante delle iscrizioni, per partecipare all’evento gratuito è necessario iscriversi versando la sola piccolissima quota di 5 euro.

Celebration sarà presente con un suo stand in due giorni proprio presso il playground di Parco degli Aranci, il 26 e 27 agosto a partire dalle 17.30 fino alle 19.30. I minori dovranno essere accompagnati dai genitori.

Per tutte le altre informazioni o scaricare il modulo d’iscrizione potete consultare il sito all’indirizzo https://celebrationitalia.com/ O sulle pagine Facebook di Celebration Italia e sull’evento

https://facebook.com/events/s/celebration-basket-camp/297342694829150/?ti=as