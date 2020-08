Teano. Linda Verdolotti e lo spirito delle pietre

(Giulio De Monaco) TEANO Nel “pronao a una mia monografia di connotazione archeologica Mons. Aiello scrisse:”La malattia di leggere le pietre e di accarezzarle per ridare loro vita è contagiosa. Don Arminio De Monaco ne era portatore sano. Poi l’ha contratta Giulio. In una pagina segreta di questo libro è contenuto il virus. Se preferisci esserne immune non lo aprire. Rischieremmo di vedere l’alba prima del tempo e non doverci accontentare solo di luci. Luci nella notte. Linda Verdolotti ora ha contratto il virus pubblicando e presentando un magnifico studio ricco di preziose risonanze e di grande livello specialistico. ” Lo spirito e la pietra” di cui ha offerto una deliziosa primizia nell’aula magna del seminario vescovile. Brillante narrazione condotta con mano esperta e gradevole dell’architetture francescana in Teano espressa nella monumentale barocca chiesa di S. Francesco e nella chiesa antoniana sulla vetta del colle erboso. Relazione raffinata quasi cantata con una voce gradevole e sicura. Di grande effetto. Chi leggerà questo stupendo esempio di elegante scrittura colmerà un vuoto e compirà un salto in uno scritto specialistico di grande erudizione ma si proietterà anche in un passato di struggente spiritualità. Ha assistito alla presentazione un’eletta schiera di Giovani Speranze”. La gratitudine umana verso l’Altissimo ha scelto il mezzo più consono per manifestarsi: l’arte pel bello, pel vero, pel buono. Cara Linda, arrivederci al prossimo libro sulla STORIA DI SAN PARIDE di cui si avverte urgenza e necessità.