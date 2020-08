(Caserta24ore) ROCCAMONFINA “Vicinanza al popolo di Roccamonfina per le difficoltà che sta vivendo in questi giorni a causa dei contagi da Covid -19”. È il consigliere regionale Gennaro Oliviero che ha voluto dimostrare solidarietà al popolo roccolano per i contagi da coronavirus che si sono verificati nel cuore della città del vulcano. “Roccamonfina è parte del mio territorio e per tale motivo mi sento uno di loro – continua Oliviero – esprimo vicinanza anche al sindaco Carlo Montefusco che sta affrontando questa crisi con coraggio e determinazione, vi sono vicino e sono certo che presto uscirete da questa emergenza. Ai giovani chiedo un ultimo sforzo, attenti alla movida, ribadisco ancora una volta che avete il tempo per recuperare quando il virus sarà un ricordo”.