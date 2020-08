Aversa. Lunedì 24 la Normanna Aversa Academy in A3

(Salvatore Candalino) AVERSA Si scaldano i motori, parte l’avventura della Normanna Aversa Academy nella Serie A3 di pallavolo maschile. Lunedì 24 agosto infatti partirà la stagione della squadra che sarà guidata da coach Giacomo Tomasello. Il raduno sarà a ‘porte chiuse’ per il momento visto che i primi giorni di allenamento saranno prettamente in palestra e tutti gli atleti già lunedì si sottoporranno ai tamponi con il medico sociale della società prima di lavorare con il preparatore atletico che prenderà tutte le ‘misure’ dei giocatori per poi farli sudare in palestra. Serviranno ancora alcuni giorni prima di poter toccare il pallone e ritornare nella splendida cornice del PalaJacazzi. Faranno parte del roster i palleggiatori Manuel Alfieri e Renato Ricco; i centrali Gianluigi Simonelli, Francesco Fortes, Stefano Diana e Giuseppe Bonina; gli schiacciatori Roberto Bongiorno, Arthur Darmois, Mauro Sacripanti, Davide Cester e Manuel Conte; e i liberi Gabriele Calitri e Luca Mignone.

Come già detto arriveranno con qualche giorno di ‘ritardo’ i campioni di beach volley, Alfieri e Sacripanti, che saranno impegnati a Caorle, in provincia di Venezia, per le finali del campionato italiano. Ad accogliere il gruppo allo ‘start’ della stagione ci saranno i dirigenti che incontreranno per la prima volta insieme tutti gli atleti per un caffè che servirà per fare squadra e per dare a tutti il benvenuto augurando alla Normanna Aversa Academy di vivere una stagione avvincente, vincente ed indimenticabile.