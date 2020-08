Sant’Anna di Valdieri. XXXI Festa di Sant’Elena

(IlMezzogiorno) VALDIERI (CN) Come ogni anno, dal 1990, l’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus ricorderà la “Regina della Carità”, Elena del Montenegro, a Sant’Anna di Valdieri (CN), dove l’associazione apolitica le dedicò un monumento nella Pineta Reale, inaugurato il 24 agosto 1996. E’ gradita la partecipazione di tutti a questo incontro annuale, che si svolgerà domenica 23 agosto, con ritrovo alle ore 10.45 sul Piazzale Regina Elena (inaugurato nel 2002) a Sant’Anna di Valdieri, di fronte alla chiesa parrocchiale. Nel rispetto di tutte le norme sanitarie, alle ore 11 la S. Messa sarà presieduta da S.E.R. Mons. Giuseppe Cavallotto, Vescovo emerito di Cuneo e di Fossano. Seguirà la consegna del Premio “Valdieri 2020”. A causa delle ordinanze nazionali e regionali, è stato annullato il consueto aperitivo dopo la premiazione. In conclusione, alle ore 12.30 nella sala consiliare del Palazzo Comunale di Valdieri, avverrà l’inaugurazione di una mostra intitolata: “Vittorio Emanuele II, Re cacciatore”, in occasione del bicentenario della nascita a Torino del primo Re d’Italia. Seguirà una colazione privata. Si ricorda che fino al 30 agosto, è allestita presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO) la mostra “Vittorio Emanuele II, il Re che unì l’Italia”, che dal 4 marzo è l’unica esposizione dedicata al sovrano sabaudo. L’evento è organizzato dal Centro Studi “Vittorio Emanuele II”, che opera nell’ambito del Coordinamento Sabaudo.

Domenica 23 agosto, alle ore 17, nella festa di Sant’Elena (rimandata dal 18 alla prima domenica successiva), è previsto un pellegrinaggio dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv sulla tomba della Regina Elena al Santuario di Vicoforte, con la consegna di due tonnellate di viveri e di aiuti al Rettore ed a due comunità religiose del cuneese. Sarà presente il Presidente Internazionale, S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, nipote di Re Umberto II e pronipote della Regina Elena. Per il rispetto delle norme sanitarie, la prenotazione è obbligatoria via e-mail entro le ore 16 del 21 agosto p.v. per la S. Messa a Sant’Anna, per l’inaugurazione in Comune a Valdieri e per il pellegrinaggio al Santuario-Basilica Regina Montis di Vicoforte.